Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı

🔸 Osmanlı'nın son dönemlerinde eğitim maksadıyla Avrupa'ya giden gençler, özellikle Fransız edebiyatında gördükleri yenilikleri Türk edebiyatında kullanmaya başlamışlardır. Böylece belli dönemlerle günümüze kadar gelen yeni bir anlayış başlamıştır.

🔸 Cumhuriyet Edebiyatı Dönemi, kendisinden önce var olan Milli Edebiyat Devri'nden kesin çizgilerle ayrılmaz. Mili Edebiyat yazarları ve şairleri Cumhuriyet'in başlarında en önemli eserlerini ortaya koymuşlardır. Bu isimler arasında Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Refik Halit Karay yer alır.

Mehmet Akif'ten edebiyat dersleri: Şiir nasıl olmalıdır?