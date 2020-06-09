Mehmet Akif'ten edebiyat dersleri: Şiir nasıl olmalıdır?

🖍 Haşim okuyucunun şiiri anlamasını ister. Ona göre dizeler arasında belirsiz görünen her şey, okuyucunun ruhunda yeniden şekillendirerek bir sanat zevki ortaya çıkarır. Haşim, "en güzel şiirlerin, manalarını okuyucuların ruhundan alan şiirler" olduğuna inanır.

🖍 Orhan Veli gibi şairler ise şiirin daha açık ve anlaşılır yazılması gerektiğini savundu."Şiirin insanın beş duyusuna değil kafasına hitap eden bir söz sanatı" olduğunu, ölçü ve kafiyenin şiiri yozlaştırdığını, bunun için şairaneliğe sırt çevrilerek yeni araçlar ve yeni yollarla çoğunluğa seslenmek gerektiğini savundu.