Mehmet Akif'ten edebiyat dersleri: Edebi sanatlar

Kendine özgü düşünce ve hayal dünyası bulunan divan edebiyatının kendine özgü bir dünyası vardı. Divan şairleri, sözü en veciz bir şekilde söyleme çabası içindeydi. Bunun için de edebi sanatları şiirlerinde bolca kullanırlardı.

Edebî sanatlar, dilin gerçek ve sembolik her türlü anlamını karşılamak, az sözle çok şey ifade etmek, anlam ve çağrışım ilgileri kurmak, harf ve sözcüklerin şekil olarak görüntülerinden ve ses değerlerinden yararlanmak amacıyla üretilmiş söz söyleme sanatıdır. Edebi sanatların, şiir incelemelerinde önemli bir yeri vardır. Söz sanatlarının, bir şiiri anlamak için yol gösterici işlevi vardır. Özellikle divan edebiyatında şairin ne söylediği kadar nasıl söylediği de önemlidir. Edebi sanatlar sayesinde şairler, dildeki kalıplaşmış yapılarla az sözle derin duygu ve düşünceyi aktarır.

Edebiyatımızdaki söz sanatları hakkında bilgiler