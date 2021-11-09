Bir Vaizenin Okumaları kitabından alıntılar

İlim yolunda doğru bilgiyi, doğru şekilde verebilmek için çaba gösteren kıymetli hocalardan biri Fatma Bayram... Yaklaşık 30 senelik vaizelik görevinin ardından emekliye ayrılsa da ilmin peşinden koşmayı, öğrenmeyi, öğretmeyi asla bırakmadı. Onun okuma aşkı özellikle gençlere büyük bir ilham kaynağı oldu. Okumayı o denli seviyordu ki ikinci kitabı "Bir Vaizenin Okumaları" başlığı ile yayımlandı. Bu eser, okumaya yeni başlayacaklara, okumanın derin dünyasına dalmak için arayışta olanlara büyük bir nimet niteliğinde... Fikriyat'ın değerli yazarları arasında yer alan Fatma Bayram, kitaba şu alıntı ile başlayarak bize aslında ilerleyen sayfalarda göreceklerimiz hakkında küçük bir ipucu veriyor: "Kimi kitapların tadına bakılır, diğerleri yutulur, pek azı da iyice çiğnenerek, sindirilir." Okuma eylemini iyice sindirmek isteyenler için "Bir Vaizenin Okumaları" kitabından 15 alıntı derledik.
Giriş Tarihi: 09.11.2021
19:52
Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
21:11