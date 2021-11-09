Bir Vaizenin Okumaları kitabından alıntılar

"Benim için okumak zorunlu bir ihtiyaç olmanın ötesindedir. Eğer öyle olsaydı sadece ihtiyaç hissettiklerimi ve zorunlu olduğum kadarını okurdum."

"Okumanın kendisi o kadar zevklidir ki size kazandıracaklarını düşünerek ite kaka sürdürdüğümüz bir iş değil, bir kez o zevki tattıktan sonra asla uzak kalamayacağınız bir ihtiyaçtır."

Bir Vaizenin Okumaları, sf.8

Fikriyat'ta yer alan tüm yazılarını okumak için tıklayın