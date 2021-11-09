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Bir Vaizenin Okumaları kitabından alıntılar

İlim yolunda doğru bilgiyi, doğru şekilde verebilmek için çaba gösteren kıymetli hocalardan biri Fatma Bayram... Yaklaşık 30 senelik vaizelik görevinin ardından emekliye ayrılsa da ilmin peşinden koşmayı, öğrenmeyi, öğretmeyi asla bırakmadı. Onun okuma aşkı özellikle gençlere büyük bir ilham kaynağı oldu. Okumayı o denli seviyordu ki ikinci kitabı "Bir Vaizenin Okumaları" başlığı ile yayımlandı. Bu eser, okumaya yeni başlayacaklara, okumanın derin dünyasına dalmak için arayışta olanlara büyük bir nimet niteliğinde... Fikriyat'ın değerli yazarları arasında yer alan Fatma Bayram, kitaba şu alıntı ile başlayarak bize aslında ilerleyen sayfalarda göreceklerimiz hakkında küçük bir ipucu veriyor: "Kimi kitapların tadına bakılır, diğerleri yutulur, pek azı da iyice çiğnenerek, sindirilir." Okuma eylemini iyice sindirmek isteyenler için "Bir Vaizenin Okumaları" kitabından 15 alıntı derledik.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 19:52 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 21:11
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Bir Vaizenin Okumaları, sf.8
Bir Vaizenin Okumaları, sf.8

"Benim için okumak zorunlu bir ihtiyaç olmanın ötesindedir. Eğer öyle olsaydı sadece ihtiyaç hissettiklerimi ve zorunlu olduğum kadarını okurdum."

"Okumanın kendisi o kadar zevklidir ki size kazandıracaklarını düşünerek ite kaka sürdürdüğümüz bir iş değil, bir kez o zevki tattıktan sonra asla uzak kalamayacağınız bir ihtiyaçtır."

Bir Vaizenin Okumaları, sf.8

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Bir Vaizenin Okumaları, sf.15
Bir Vaizenin Okumaları, sf.15

"Ömür kısa, işler çok, zaman az. Okumak istediklerimiz aşılması gereken dağlar gibi yığılı. Bu dağlardan bazılarına ayak bile basamayabiliriz, aklımız onlarda kalsa da. O zaman o dağları köşe bucak dolaşmış birilerinin gözlemlerini dinlemek de işe yarar. Bazen burnumuzu sızlatsa, bize hüzün verse de yapamadıklarımızı yapanların başarısından erdemli bir alçak gönüllülükle yararlanmak gerekir."

Bir Vaizenin Okumaları, sf.15

Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz ve ahlakımız üzerindeki etkisi

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Bir Vaizenin Okumaları, sf.9
Bir Vaizenin Okumaları, sf.9

"Söz; insanın aklının, bilgisinin, irfanının ölçülebileceği neredeyse tek göstergedir."

Bir Vaizenin Okumaları, sf.9

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Bir Vaizenin Okumaları, sf.21
Bir Vaizenin Okumaları, sf.21

"Bana göre başarılı insanlar ve başarılı kitaplar, olduğu yeri dolduran, varoluş amacını gerçekleştirmiş insanlar ve kitaplardır."

Bir Vaizenin Okumaları, sf.21

Kelile ve Dimne'den hayata dair 20 alıntı

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Bir Vaizenin Okumaları, sf.25
Bir Vaizenin Okumaları, sf.25

"Zor insanların ve zor kitapların bir vasfı da kapalılıktır. Kendini size bütünüyle açmaz ne kadar vermek istiyorsa o kadarını alabilirsiniz. Sizi mutlu etmek, rahatınızı temin etmek gibi bir dertleri yoktur. Kendileri için doğallıkla kabul ettikleri çilekeşliği bizim kabul etmeyişimizi dayanılmaz bir mızmızlık olarak görürler."

Bir Vaizenin Okumaları, sf.25

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