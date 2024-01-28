Bir Kırım romanı: Yurdunu Kaybeden Adam

Kırım, Cengiz Dağcı'nın ata toprağıdır. Nevi şahsına münhasır yazarın yaşamı, zorla koparıldığı vatanına hasretle geçmiştir. Kalemiyle Rus zulmünü tüm dünyaya duyurmuş ve romanlarında başkahraman olarak kendini seçmiştir. O, ömrü boyunca çektiği acıları sayfalara sığdırmaya çalışmış. Hayatından kesitler, kitaplarına konu olmuştur. Bunlardan biri de "Yurdunu Kaybeden Adam" eseridir. Bu romanında milleti için cephede çarpışan insanların bağımsızlık hikayesini anlatmıştır. Bu anlamda "Korkunç Yıllar"ın devamı mahiyetinde olan eserinden, sizler için alıntılar derledik.