Batılı düşünürlerin İslam’a bakışı

🔸 Dünya tarihi açısından belirli olaylar, dönüm noktası teşkil eder. İslam'ın doğuşu ve yayılışı da bu ehemmiyetli meselelerin başında gelir. Öyle ki İslam'a muhalifliği ile bilinen Voltaire, insanlık tarihinin en büyük hadisesinin "İslam'ın tebliği" olduğunu belirtir.

❔ François Marie Arouet Voltaire kimdir

1694 tarihinde, Paris'te doğan Voltaire, İslam'a karşıtlığı ile bilinen bir yazardır. Öyle ki Voltaire, "Le fanatisme ou Mahomet le Prophète" Türkçe ifadesiyle "Taassup" isimli piyesinde, İslam'a karşı tahkir edici ve düşmanca tavrını açıkça ifade eder.