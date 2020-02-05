Batılı düşünürlerin İslam'a olan hayranlığı

Fransa'da 21 Ekim 1790 tarihinde dünyaya gelen Alphonse De Lamartine, asil bir aileye mensuptu. Lyon ve Belley'de eğitim aldıktan sonra orduda vazife almak ve diplomatik görev yapmak istiyordu. Fakat yönetimde Napolyon olduğundan dolayı ailesi bu duruma sıcak bakmadı. Napolyon yönetiminin değişmesinden sonra bazı Avrupa şehirlerinde elçilik kâtibi ve ateşe olarak görev yaptı. Fransız elçiliği yaptığı günlerde Maria-Ann Birch isimli İngiliz bir kadınla evlendi. Bu evlilikten 1822'de kızları Julia doğdu.

Bu sırada çeşitli eserler kaleme alan Lamartine, 1830'da dinî duyguları işleyen Harmonies poétiques et religieuses adlı iki ciltlik eserini neşretti. 1832-1833'te hayatında bir dönüm noktası oluşturacak Doğu seyahatine çıktı. Bu seyahat, tamamı Osmanlı sınırları içerisinde bulunan İstanbul, Suriye, Filistin ve Lübnan topraklarını kapsıyordu.

Türk dostu olarak anılan Lamartine, olumlu düşüncelerle, minnet duygusunun ifadesi olarak Türkiye Tarihi (Histoire de la Turquie) adlı sekiz ciltlik bir eser yazdı.

LAMARTİNE SULTAN ABDÜLMECİD İLE NEDEN GÖRÜŞTÜ?