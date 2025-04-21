Az bilinen Osmanlıca kelimeler ve anlamları

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💠 Müteyakkız

Uyanık, dikkatli, tetikte olan...

↪ Bütün maâsî-i hayâtiyye karşısında bir vicdân-ı müteyakkız ve bir de hâkim-i âdil var idi.

Hüseyin Cahit Yalçın

OSMANLICA HİKAYELER