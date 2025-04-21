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Az bilinen Osmanlıca kelimeler ve anlamları

Yayınlanma Tarihi: 21.04.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 09:06

Altı asır boyunca cihana adalet ve merhametle hükmeden Osmanlılar sadece fetihlerde değil dil vadisinde de kabiliyetliydiler. Asırların getirdiği birikimle hareket ederek daha önce görülmemiş nezakette bir Türkçe kullanan Osmanlılar, Arap alfabesini kullandılar. Türk milletinin hakim olduğu noktalarda yazı dili olarak kullanılan Türkçe, Osmanlı Türkçesi olarak adlandırılmıştır. Arapça, Farsça, Türkçe sözcüklerden oluşan bu "yazı dili" yüzyıllar içinde daha da zenginleşir. İşte, az bilinen Osmanlıca kelimeler ve anlamları...

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💠 Sâkit

Ses çıkarmayan, konuşmayan, susan, sessiz...

↪ O keder-nâk o sâkitâne duruş / Böyleyim ben… dokundu rikkatime

Recâîzâde Mahmut Ekrem

OSMANLICA HİKAYELER

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💠 Müteessir

Üzüntülü, kederli, üzgün...

↪ Vâlide daha ziyâde müteessir görünerek beni kucakladı.

Muallim Nâci

OSMANLICA OKUMA ALIŞTIRMALARI

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💠 Müstağni

Kanaatkâr, tok gözlü; ihtiyacı olmadığını belli eden...

↪ Ölülerin müstağni sükûneti Nâciye'ye ölmeden evvel çöktü.

Reşat Nuri Güntekin

OSMANLICA OKUMANIZI GELİŞTİRECEK METİNLER

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💠 Müteyakkız

Uyanık, dikkatli, tetikte olan...

↪ Bütün maâsî-i hayâtiyye karşısında bir vicdân-ı müteyakkız ve bir de hâkim-i âdil var idi.

Hüseyin Cahit Yalçın

OSMANLICA HİKAYELER

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💠 Teessür

Üzülme, kederlenme, üzüntü, keder...

↪ Benimle hastahâneye ilk defa gelen arkadaşım hayretten ve teessürden katılmış bir halde idi.

Peyâmi Safâ

OSMANLICA ÖĞRENİRKEN KARŞILAŞACAĞINIZ AZ BİLİNEN KELİMELER

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