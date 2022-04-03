Osmanlıca okuma alıştırmaları

➡ Eski yazı olarak da adlandırılan Osmanlıca, sağdan sola yazılır.
➡ Harfler, birkaç harf dışında, birbirine bitiştirilir.
➡ Harflerin temel şekilleri dışında başta, ortada ve sonda yazılışları ayrıdır.
Farsça tamlamaların yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın
➡ Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler orijinal imlasına göre yazılır.
➡ Her ünlü için ayrı bir harf yoktur.
➡ Türkçede bulunmayan ünsüzleri gösteren harfler vardır. Bu harfler, Türkçedeki benzerleri gibi okunur.
➡ Arap alfabesi 28 harflidir fakat Türkçeye mahsus harflerle Osmanlıcada kullanılan harf sayısı 36'ya yükselir.
Türkçede karşılığı bulunmayan harfler
Okutucu sesler:
🔸 Türkçe, ünlü ses bakımından zengin bir dildir.
🔸 Türkçede toplam 8 ünlü olmasına karşılık Arap alfabesinde üç ünlü ''a,i,u'' ve bunların uzunları ''â,î,û'' vardır.
🔸 Bunların kısa olanları yazılmaz, uzun olanları ise و ,ە, ى harflerinden biriyle gösterilir. Türkçede de ünlü harfleri göstermek için bu harflerden yararlanırız.
🔸 Bunlardan ا a ünlüsünü , ە ; e ünlüsünü ى ; ı ve i ünlülerini و; o,ö,u,ü ünlülerini göstermek için kullanılır.
Eklerin yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın
Kılavuz bilgileri verdikten sonra Osmanlıca okumanızı geliştirecek metinleri inceleyelim👇