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Osmanlıca okuma alıştırmaları

Osmanlıca, Türkçenin tarihi dönemine verilen bir isimdir. Bu dönemde kırk bini aşkın eser verilmiştir. Osmanlıcanın öğrenilmesi gelecek nesillerin tarih, kültür ve genel anlamda medeniyet inşasında kilit bir konuma sahiptir. Bir zamanlar bütünüyle yokluğa terk edilen ilim ve kültür hazinesi Osmanlı Türkçesine artık sahip çıkılıyor. Bu medeniyet eserlerini okuyup öğrenmek isteyen pek çok kişi bulunuyor. Gelin, Osmanlıca okuma alıştırmalarına yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 03.04.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 17:12
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Osmanlıca dersleri için tıklayın

🔸 Osmanlıca denilen tarihi edebiyat dilimizde, yazı olarak Araplardan alınan fakat daha sonradan geliştirilen harfler kullanıldı.

🔸 28 harﬂi Arap alfabesi, zamanla Türkler tarafından geliştirilerek Osmanlı alfabesini oluşturdu.

🔸 Bu alfabeye, Farsçaya mahsus pe (ﭖ), çe (ﭺ) ve je (ﮊ) harﬂerinin yanında ğ'nin ince sesli kelimelerle gösterilmesi için kâf-ı fârisî (ﮒ) harfi ve Türkçeye mahsus olan nazal ñ (kâf-ı nûnî) için (ڭ) harfi, lam ve elifin birleşmesinden oluşan (ﻻ) lamelif harfi ilave edilererek geliştirildi.

🔸 Zaman içerisinde ünlülerin gösterilmesi, eklerin yazılması gibi hususlarda Arap imlasından farklı uygulamalar geliştirildi.

Harflerin okunuşu

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➡ Eski yazı olarak da adlandırılan Osmanlıca, sağdan sola yazılır.

➡ Harfler, birkaç harf dışında, birbirine bitiştirilir.

➡ Harflerin temel şekilleri dışında başta, ortada ve sonda yazılışları ayrıdır.

Farsça tamlamaların yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın

➡ Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler orijinal imlasına göre yazılır.

Her ünlü için ayrı bir harf yoktur.

Türkçede bulunmayan ünsüzleri gösteren harfler vardır. Bu harfler, Türkçedeki benzerleri gibi okunur.

➡ Arap alfabesi 28 harflidir fakat Türkçeye mahsus harflerle Osmanlıcada kullanılan harf sayısı 36'ya yükselir.

Türkçede karşılığı bulunmayan harfler

Okutucu sesler:

🔸 Türkçe, ünlü ses bakımından zengin bir dildir.

🔸 Türkçede toplam 8 ünlü olmasına karşılık Arap alfabesinde üç ünlü ''a,i,u'' ve bunların uzunları ''â,î,û'' vardır.

🔸 Bunların kısa olanları yazılmaz, uzun olanları ise و ,ە, ى harflerinden biriyle gösterilir. Türkçede de ünlü harfleri göstermek için bu harflerden yararlanırız.

🔸 Bunlardan ا a ünlüsünü , ە ; e ünlüsünü ى ; ı ve i ünlülerini و; o,ö,u,ü ünlülerini göstermek için kullanılır.

Eklerin yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın

Kılavuz bilgileri verdikten sonra Osmanlıca okumanızı geliştirecek metinleri inceleyelim👇

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Necip Fazıl Kısakürek - Anneciğim
Necip Fazıl Kısakürek - Anneciğim

آق صاچلى باشكى آلوپ ألك

Ak saçlı başını alıp eline

قارا خوليالره دال آننه جكم

Kara hülyalara dal anneciğim!

او تيتره ك قلبكى بختك يلنه

O titrek kalbini bahtın yeline

بر اينجه توى كبى صال آننه جكم

Bir ince tüy gibi sal anneciğim

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صانما بر كون كچر بو قراکلقلر

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar

گیجه نك آردنده ينه گیجه وار

Gecenin ardında yine gece var

چوجوقلر هيچقيرير، آننه لر آغلار

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar

ياشلى كوزلركله قال آننه جكم

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim

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Ahmet Hamdi Tanpınar - Şiir
Ahmet Hamdi Tanpınar - Şiir

صاريشين بوغدايى رويالرمزك

Sarışın buğdayı rüyalarımızın

سنى باغرمزه أكر بيچرز

Seni bağrımızda eker, biçeriz

آجيلر قاردشك، تسلی قيزك

Acılar kardeşin, teselli kızın,

زنکین پاريلتكله دولار گیجه مز

Zengin parıltınla dolar gecemiz

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