Osmanlıca okuma alıştırmaları

➡ Eski yazı olarak da adlandırılan Osmanlıca, sağdan sola yazılır.

➡ Harfler, birkaç harf dışında, birbirine bitiştirilir.

➡ Harflerin temel şekilleri dışında başta, ortada ve sonda yazılışları ayrıdır.

Farsça tamlamaların yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın

➡ Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler orijinal imlasına göre yazılır.

➡ Her ünlü için ayrı bir harf yoktur.

➡ Türkçede bulunmayan ünsüzleri gösteren harfler vardır. Bu harfler, Türkçedeki benzerleri gibi okunur.

➡ Arap alfabesi 28 harflidir fakat Türkçeye mahsus harflerle Osmanlıcada kullanılan harf sayısı 36'ya yükselir.

Türkçede karşılığı bulunmayan harfler

Okutucu sesler:

🔸 Türkçe, ünlü ses bakımından zengin bir dildir.

🔸 Türkçede toplam 8 ünlü olmasına karşılık Arap alfabesinde üç ünlü ''a,i,u'' ve bunların uzunları ''â,î,û'' vardır.

🔸 Bunların kısa olanları yazılmaz, uzun olanları ise و ,ە, ى harflerinden biriyle gösterilir. Türkçede de ünlü harfleri göstermek için bu harflerden yararlanırız.

🔸 Bunlardan ا a ünlüsünü , ە ; e ünlüsünü ى ; ı ve i ünlülerini و; o,ö,u,ü ünlülerini göstermek için kullanılır.

Eklerin yazımını örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın

Kılavuz bilgileri verdikten sonra Osmanlıca okumanızı geliştirecek metinleri inceleyelim👇