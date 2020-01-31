Araba Sevdası hangi yönleriyle realist bir romandı?

Tarihi seyir içerisinde gelişen bahsi geçen olaylardan sonra edebiyat eserlerinde de duygu ve hayalin aksine maddecilik ve bilimsellik kendini göstermeye başladı. 1850-1880 arasında etkili olan Realizm, Romantizmin hayalciliğini ve santimantalizmini reddederek kendisine gerçeklerden bir zemin oluşturdu. Temelini bilimsel bir düşünce olan pozitivizme dayandırır, duyguları değil, bilimi, aklı, salt gerçeği önemser.

Edebiyatın amacını, gerçeği bütün yönleriyle tarafsız olarak ortaya koymak olarak belirledi. Bu akımın ilkelerini gösteren en önemli cümlelerden biri ünlü realist Stendhal'ın kurduğu "Roman yol boyunca gezdirilen bir ayna"dır. Realizmin ve pozitivizmin ilk gerçek örneğini ise Flaubert'in 1857'de yayımladığı Madam Bovary adlı romanı temsil eder.