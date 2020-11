12 maddede Stefan Zweig

"Bütün yalnızlar gibi özgür ve bütün özgürler gibi yalnız…" demiş vakti zamanında Stefan Zweig. Yazdıklarına, ruhunun derinliklerinde mahkum ettiği yalnızlığın her türlü acısını da iliştirmiş. Ortaya ise her bireyin kendinden mutlaka bir his bulacağı eşsiz satırlar çıkmış. Zweig'in doğum yıl dönümünde ruhunuzun derinliklerine işleyen, her biri birbirinden değerli 12 bilgiyi derlerdik.