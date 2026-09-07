Quang Phu Cau: Vietnam’ın Masalsı Tütsü Köyü

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🍂 Doğu kültüründe ise tütsünün yeri sadece hoş koku yaymakla sınırlı değil. "Nén hương" olarak adlandırılan tütsü çubukları, felsefi ve manevi açıdan ölümlü dünya ile manevi alem arasında kurulan kutsal bir iletişim köprüsünü simgeler. Yükselen dumanın duaları gökyüzüne taşıdığına inanılır. Güneydoğu Asya'nın en büyüleyici ülkelerinden biri olan Vietnam'da da bu kadim inanç ve el sanatı nesillerdir büyük bir titizlikle yaşatılmaktadır.

🍂 Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin yaklaşık 35-40 kilometre güneyinde yer alan Quảng Phú Cầu, bu zanaatın dünyadaki en görkemli merkezlerinden biridir. Hanoi bölgesinde bulunan yüzlerce geleneksel el sanatları köyü arasından öne çıkan bu yerleşim yeri, yüzyılı aşkın geçmişiyle büyüleyici bir atmosfer sunar. Şehrin gürültülü ve hareketli caddelerinden kısa bir yolculukla ulaşılan köy, ziyaretçilerini adeta bir renk cümbüşüyle karşılar.

Tahtalar üzerine inşa edilen bir ada: Koh Panyi