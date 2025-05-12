Türkiye’nin en güzel köyleri

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📍 DOĞAN BEY- AYDIN

🔹 Ülkemizin en güzel köylerinden biri de Aydın'ın Doğan Bey Köyü. Rumlar tarafından kurulan bu köy, mübadele döneminde Türklere ev sahipliği ile nam salmış.

🔹 Doğan Bey Köyü; Taş evleri, dar sokakları ve etkileyici mimarisiyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Ege'nin en otantik köylerinden biri olan bu yerin yakınında bulunan Büyük Menderes Deltası birçok kuş türüne ev sahipliği yapmakta.