Türkiye’nin en güzel köyleri
Türkiye; üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Hem bu sebepten hem de dört mevsimi yaşayan bir yer olarak; kış ve yaz turizmi oldukça yaygındır. Bilhassa yaz turizmi ile anılan, birbirinden güzel, doğa harikası köyleri bulunuyor. Bunlar; Adatepe, Birgi Köyü, Cumalıkızık, Doğan Bey, Kaleköy, Küçükköy, Şirince, Yeşilyurt ve Yörük Köyü. İşte, bu beldeleri sizler için araştırdık.
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KÖYLERİ
🔹 Cennet vatanımız, ülkemiz türlü güzelliklerle çevrelenmiş bir coğrafyada yer alıyor. Kışı, baharı ve yazıyla kendini fazlasıyla sevdirmekte.
🔹 Ülkemizin doğal ve tarihi güzellikleriyle birbirinden harika köyleri mevcut. Farklı özelliklere sahip köyleri keşfetmek ve doğanın keyfini çıkarmak istiyorsanız bu liste tam size göre; Adatepe, Birgi Köyü, Cumalıkızık, Doğan Bey, Kaleköy, Küçükköy, Şirince, Yeşilyur ve Yörük Köyü.
📍 ADATEPE- ÇANAKKALE
🔹 Kaz Dağları'nın eteklerinde muazzam bir köy, Adatepe. Önceleri kimsenin bilmediği bu belde, şimdi ülkemizin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlamakta.
🔹 Burası, Türkiye'de ve dünya çapında en temiz havaya sahip lokasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. 1989 yılında kentsel SİT alanı ilan edilen bu köy, Türk ve Rum kültürlerinin eşsiz bir sentezidir.
📍 BİRGİ KÖYÜ- İZMİR
🔹 Ülkemizin en güzel köylerinden biri de İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi. Ege'nin sevimli köylerinden olan bu köy, Osmanlı-Türk kültürüne ait harika örnekleri içinde barındırıyor.
🔹 Birgi köyü; renkli konakları ve ahşap işçilikleriyle dikkat çekmekte. Tarihi eserleri ve konaklarının yanında Ulu Camii, Karaoğlu Camii ve Derviş Ağa Camii mutlaka görülmesi gereken yerlerden.
📍 CUMALIKIZIK- BURSA
🔹 Cumalıkızık, Uludağ'ın kuzey eteklerinde yer alan yedi kızık köyünden biri. Cumalıkızık köyü, 1300'lü yıllarda Oğuzların Kızık boyu tarafından kurulmuş.
🔹 Camisi, müzesi, hamamı ve ahududu şenlikleri ile ünlenmiş bu köy, 2014 senesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklenmiştir.
📍 DOĞAN BEY- AYDIN
🔹 Ülkemizin en güzel köylerinden biri de Aydın'ın Doğan Bey Köyü. Rumlar tarafından kurulan bu köy, mübadele döneminde Türklere ev sahipliği ile nam salmış.
🔹 Doğan Bey Köyü; Taş evleri, dar sokakları ve etkileyici mimarisiyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Ege'nin en otantik köylerinden biri olan bu yerin yakınında bulunan Büyük Menderes Deltası birçok kuş türüne ev sahipliği yapmakta.