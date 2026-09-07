Mimar Sinan ve ‘deve kuşu yumurtası’ sırrı

1 /10 Estetiği mühendislikle buluşturan usta















◼ Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemine imzasını atan Mimar Sinan, yalnızca taş ve mermeri şekillendiren bir usta değil, aynı zamanda çağının çok ötesinde yenilikçi çözümler üreten bir mühendislik dehasıydı.

◼ Yapıtlarında estetik unsurları ve dayanıklılığı harmanlarken yapının uzun ömürlü olması ve kullanım esnasında kolaylık sunması için çaba harcamıştı. Sinan'ın mimari tasarımları incelendiğinde ses akustiğinden havalandırmaya kadar her ince ayrıntının büyük bir hassasiyetle düşünüldüğü net bir şekilde görülür.

Ayasofya'da Mimar Sinan İzleri