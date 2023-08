Müslüman olup hacca giden ilk Batılı kadın; Lady Zeynep

Cobbold'un Papa'ya verdiği cevap, kendi deyimiyle, esasında kendisine de verdiği bir cevap oldu. Sonradan Müslüman olan birçok kişinin hikayesinin aksine Cobbold'un ne zaman Müslüman olduğuna dair kesin bir cevabı yoktu.

Sadece Papa ile olan diyalogdan sonra zihninde bir ışık çaktı ve "Ben bu din üzerindeyim." dediği dine dair daha fazla okuma yapma, kendini geliştirme ihtiyacı hissetti.

Bu ihtiyaç neticesinde derine indikçe de Papa'ya kendinden tam emin şekilde söyleyemediği inancı daha da pekiştirdi. İslam'a dair okuma yaptıkça imanı kökleşmiş ve İslam'ı bir tevhid ve müminlerin kardeşliği dini olarak daha da benimsedi. "Islam is the religion of common sense" yani "İslam, ortak aklın; sağduyunun dinidir." diyecek bir noktaya geldi.