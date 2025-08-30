En kısa gün yaşandı

1 /10













🔹 Dünya var olduğu günden beri hızlı dönmeye devam ediyor. Zaman ise su misali akıp gidiyor, ne durdurabiliyoruz ne de artık yaşadığımız anı idrak edebilecek bir süremiz var.

🔹 İşte, zaman kısalmaya başladı. Allah Resulü'nün Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifini hatırlayalım: Zaman yakınlaşmadıkça kıyâmet kopmaz! Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de saman alevi gibi veya kibritin tutuşup hemen sönmesi gibi (kısa) olur. Buyrulmuştur, kıyamet yaklaştıkça zamanın da ölçülebilir özelliği gittikçe azalacak.

(Tirmizî, Zühd, 24/2332)