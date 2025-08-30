En kısa gün yaşandı
Dünyada, türlü türlü ilklere şahit oluyoruz. Bunlardan biri de 5 Ağusto günü en kısa günü yaşamış olmamız. 5 Ağustos şimdiye kadar kaydedilmiş en kısa gün olarak tarihe geçti ve bununla birlikte dünyanın dönüş hızı arttı. 5 Ağustos günü zaman, 1,25 milisaniye azalmış oldu. İşte, o güne dair merak ettikleriniz ve daha fazlası...
🔹 Dünya var olduğu günden beri hızlı dönmeye devam ediyor. Zaman ise su misali akıp gidiyor, ne durdurabiliyoruz ne de artık yaşadığımız anı idrak edebilecek bir süremiz var.
🔹 İşte, zaman kısalmaya başladı. Allah Resulü'nün Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifini hatırlayalım: Zaman yakınlaşmadıkça kıyâmet kopmaz! Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de saman alevi gibi veya kibritin tutuşup hemen sönmesi gibi (kısa) olur. Buyrulmuştur, kıyamet yaklaştıkça zamanın da ölçülebilir özelliği gittikçe azalacak.
(Tirmizî, Zühd, 24/2332)
🔹 5 Ağustos şimdiye kadar kaydedilmiş en kısa gün olarak tarihe geçti. Bu durum daha önce 9 Temmuz, 22 Temmuz tarihlerinde de yaşanmıştı ama hiç bu kadar büyük bir fark gözlemlenmemişti.
🔹 Evet, bu tarihlere 5 Ağustos günü de eklendi ve dünyanın dönüş hızı arttı. Bahsi geçen 5 Ağustos'tan zaman, 1,25 milisaniye azaldı.
🔹 Bilim insanlarının açıklamalarına göre 2020 yılında bunu fark etmesek de yaşamaya başlamıştık. Son 5 yıldır ise dünyamızın hızı iyiden iyiye artmaya başladı. 5 Ağustos'a kadar ölçülen en kısa gün 5 Temmuz 2024 tarihi olarak kayıtlara geçmişti.
🔹 Ancak 5 Ağustos'tan itibaren bu durum değişti. 5 Ağustos en kısa gün olarak tarihte yerini aldı.
🔹 5 Ağustos'ta yaşadığımız bu farkı hissetmemiş olsak da dünyanın dönüş hızındaki artışın devam etmesi halinde bu sürenin 2029 ve sonrasında 1 saniye ve üstüne çıkabileceği belirtiliyor.
🔹 Bilim insanları dünyanın dönüş hızını; dünyadaki çekirdeğin, okyanusların, atmosferin ve ayın hareketlerinin etkileyeceğini söylüyor.