Zaman yönetiminin altın kuralları

Zamanın ne olduğu konusu hem bilim dünyasında hem de felsefi tartışmalarda sıklıkla dile getirilen bir konudur.

Pek çok bilim insanı, zamanın gizemini arttıracak türde açıklamalara yer verir. Ancak buna karşın hiçbir bilim insanı zamanı tam olarak açıklayabilecek bir tanım bulamamıştır.