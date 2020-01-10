Zaman yönetiminin altın kuralları
21'inci yüzyılı yaşadığımız bu çağda, her türlü teknolojik imkâna rağmen hiçbir şeyin hızına yetişemiyoruz. Sürekli bir yerlerden bir yerlere koşturuyor, 24 saatin yetmediğinden dem vuruyor, kimi zamansa yetişemediğimiz o son tarihi nasıl kaçırdığımızı,
"zaman bulamamaktan" yakınarak anlatıyoruz. Peki, zamanı saatlerin gösterdiği şekilde mi yoksa kendi zaman algımıza göre mi yaşıyoruz? Zaman yönetimi nedir? Zamanı etkili yönetmenin yöntemi neler? İşte, zaman yönetiminin altın kuralları…
Giriş Tarihi: 10.01.2020
17:41
Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
09:01
Zamanın ne olduğu konusu hem bilim dünyasında hem de felsefi tartışmalarda sıklıkla dile getirilen bir konudur.
Pek çok bilim insanı, zamanın gizemini arttıracak türde açıklamalara yer verir. Ancak buna karşın hiçbir bilim insanı zamanı tam olarak açıklayabilecek bir tanım bulamamıştır.
ZAMAN GERİ DÖNDÜRÜLEN BİR KAVRAM DEĞİLDİR
Zaman evrende sahip olduğumuz en değerli ve yegâne kaynaktır. Zaman depolanabilen, saklanabilen, biriktirilebilen, satılabilen, satın alınan, devredilen, geri döndürülen, ileri sarılan bir şey değildir.
İçinde bulunduğumuz durum, ortam veya meşguliyet bizim zamanı da kendimize göre tanımlamamızı sağlar.
HADİS-İ ŞERİF ‘ZAMAN’ HAKKINDA NE DİYOR?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bir hadis-i şerifte zaman ile ilgili şöyle buyurmuştur:
"İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları takdir etme hususunda aldanmışlardır. Bunlar, sağlık ve boş zamandır."
Allah'ın Resulünün de vurguladığı üzere zaman oldukça büyük bir nimettir ve boş yere harcanan bir zamanın telafisi yoktur. Peki, zamanı yönetebilir miyiz?
PEK ÇOK ŞEYİ SON DAKİKAYA BIRAKIYORUZ
Dünyadaki bunca hızlı gelişme ve teknolojik ilerlemeye rağmen pek çoğumuz halen zamanı yönetme konusunda oldukça başarısız sayılırız.
Toplantılara zamanında gitmek, uçak ya da otobüse yetişmeye çalışmak, son teslim tarihi gelmiş bir projeyi bitirmek için çaba harcamak, sağlık kontrollerimizi ancak hasta olduğumuzda yaptırmak ve dahası… Günümüzde pek çok şeyi erteliyor ve tamamlanmasını son dakikaya bırakıyoruz.
NEDEN DAHA ERKEN ADIM ATMIYORUZ?
Birçoğumuz zamanın yetmediğinden, 1 dakika/saat/gün/hafta/ay/yıl daha olsa mutlaka o işi mükemmel şekilde tamamlayabileceğimizi iddia ediyoruz.
Peki, realist bir şekilde baktığımızda bu ne kadar doğru? Ya da neden 1 dakika/saat/gün/hafta/ay/yıl daha erken adım atmıyoruz?