İki Cihan Saadeti İçin Allah Ve Resulü’ne İtaat Edenlerin Mükafatı

4 /22 Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulü'ne İtaat Ayetleri















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"De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim. O ki göklerin ve yerin hâkimiyeti O'na aittir. O'ndan başka ilâh yoktur. Hayatı veren de ölümü yaratan da O'dur. Öyleyse siz de Allah'a ve O'nun bütün kelimelerine iman eden o ümmî nebîye, o resûle inanın, Ona tâbi olun ki doğru yolu bulasınız" (A'râf 7/158).