İki Cihan Saadeti İçin Allah Ve Resulü'ne İtaat Edenlerin Mükafatı
İslam dininin en temel esaslarından olan Allah'a (c.c.) ve Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) itaat kavramına ışık tutan Kur'an-ı Kerim ayetlerini sizler için derledik. Hayâtü's-Sahâbe'den derlediğimiz bu ayetler; Resûlullah'a (s.a.v.) itaatin manevi faziletlerini, kâmil bir müminin taşıması gereken vasıfları ve ilahi müjdeleri vahyin kusursuz rehberliğinde gözler önüne seriyor.
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"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabb'i Allah'adır. O Rahmân'dır, Rahîm'dir. Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. (Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet ederiz, ancak senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil" (Fâtiha 1/1-7).
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"De ki: Rabbim beni doğru yola, İbrahim'in dimdik ayakta duran, bâtıldan uzak, tamamen Hakk'a yönelmiş tevhid dinine iletti. O, asla müşriklerden olmamıştı. Benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da ölümüm de hep Rabbü'l-âlemîn olan Allah'a aittir. Eşi ortağı yoktur O'nun. Bana verilen emir budur, O'na ilk teslim olan da benim" (En'âm 6/161-163).
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"De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim. O ki göklerin ve yerin hâkimiyeti O'na aittir. O'ndan başka ilâh yoktur. Hayatı veren de ölümü yaratan da O'dur. Öyleyse siz de Allah'a ve O'nun bütün kelimelerine iman eden o ümmî nebîye, o resûle inanın, Ona tâbi olun ki doğru yolu bulasınız" (A'râf 7/158).
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"Biz hiçbir peygamberi, Allah'ın izniyle kendisine itaat olunmaktan başka bir gaye ile göndermedik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan af dileseler, sen de resûl olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden, pek merhametli bulacaklardı" (Nisâ 4/64).