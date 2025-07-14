Teoman Duralı'nın dünyasından "Öyle Geçer ki Zaman"
Yayınlanma Tarihi: 14.07.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 10:15
Merhum Teoman Duralı, ülkemizin en mühim mütefekkirlerinden biri. Felsefe tarihi, biyoloji felsefesi, dilbilim, siyaset felsefesi ve savaş felsefesi gibi alanlarda çok sayıda kitap ve makale yazmıştır. Bunlardan biri de "Öyle Geçer ki Zaman" isimli eseri. Bu kitabında felsefi ve edebi bir söyleşi tarzı benimseyen Duralı, zaman kavramını sadece fiziksel bir ölçü olarak değil; insan hayatı, toplumlar, kültür ve medeniyetler üzerindeki etkileriyle ele almakta. İşte, bu kitaptan sizler için birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik.
1/20
🔸
Kişi özünü anadiliyle dışa vurur.
TEOMAN DURALI
5/20
🔸
Akıl, Allah ile insan arasında bir ara duraktır.
TEOMAN DURALI