İlk katarakt ameliyatını yapan Müslüman hekim; Ammar bin Ali

İslam âlimleri, yaptıkları önemli çalışmalarıyla diğer pratisyenlerden kendilerini ayırmaya çaba sarf etti. Tabiplerin mesleğe başlarken uzmanı olmaları gereken tıbbî bilgi için bir ölçüt olması gerektiğini savundular. İslam medeniyetinde yetişen Şeyzerî, 13. yüzyılda hekimlerin Huneyn b. İshak'ın Fî Mihneti't-tabîb adlı eserinde verilen talimata göre sınavdan geçirilmelerini istedi. Göz hekimleri Huneyn'in al-ʿAşr makālât fi'l-ʿayn'ının muhtevasından, kırık çıkıkçılar Aeginalı Paul'ün tıp ansiklopedisinin altıncı kitabından ve cerrahlar Galen'in On the Composition of Simple Drugs according to Kindsimtihana adlı kitabından sorumlu tutulurdu.