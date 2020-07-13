İlk katarakt ameliyatını yapan Müslüman hekim; Ammar bin Ali
İlk katarakt ameliyatını yapan Müslüman hekim; Ammar bin Ali
İslam medeniyetinin yetiştirdiği en büyük göz hekimlerinden birisi olan Ammar bin Ali, tarihteki ilk katarakt ameliyatını yapan kişidir. Müslüman tabip, oftalmoloji yani görme yolları ve cerrahisinin babası kabul edilir. Avrupa'da ders kitabı olarak okutulan eserlere imzasını atan Ammar'ın açıkladığı tedaviler onun kendi tecrübelerinin ürünüydü. Peki, Ammar bin Ali ilk katarakt ameliyatını nasıl yaptı?
Giriş Tarihi: 13.07.2020
08:53
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
09:48
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