Hocaların Hocası: Şerif Mardin

🔶 Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini ABD'de tamamlayan Mardin, Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesinde yaptı. Sosyolog Şerif Mardin, 1954'te Siyasal Bilgiler Fakültesine asistan olarak girerek doktorasını 1958'de Stanford Üniversitesinde Hoover Institute'de "The young Ottoman movement: a study in the evolution of Turkish political thought in the nineteenth century" başlıklı tezle tamamladı.

🔶 Ünlü sosyolog, aynı tezin genişletilmiş halini "The Genesis of The Young Ottoman Thought" adıyla yayımladı. Bu konuyla ilgili çalışmalarını 1964 yılında çıkan bir başka eseri "Jön Türklerin Siyasi Fikirleri: 1895-1908" ile devam ettirdi.

Şerif Mardin'in sosyal bilimlere katkıları