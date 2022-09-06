Hocaların Hocası: Şerif Mardin

🔶 Şerif Mardin, daha sonraki yıllarda düşünce tarihinin yanında, siyaset sosyolojisi ve din sosyolojisi alanlarından hareketle Osmanlı-Türk toplumsal yapısını anlamaya çalıştı. Kültürel dinamiklerin etkilerini ve bunların toplumsal alanda gösterdikleri süreklilikleri çok disiplinli bir yaklaşımla inceledi.

🔶 Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş ve modernleşme sürecinde din, ideoloji ve kültür giderek Mardin'in temel çalışma alanları haline geldi. Yetmiş yıllık bir akademik yaşantıya sahip olan Şerif Mardin'in din konusunda cesur yaklaşım ve konuşmaları zaman zaman akademik ve siyasi camiadan tepki almasına sebep oldu.

Bilime Adanmış Bir Ömür: Şerif Mardin