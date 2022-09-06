Hocaların Hocası: Şerif Mardin
Şerif Mardin, insanların ağzına din kelimesini almaya çekindiği dönemlerde büyük bir cesaret örneği göstererek dini konularda sosyolojik çalışmalar yapar ve siyaset tarihi, din ve toplum sosyolojisi gibi konulara önemli katkılarda bulunur. Eserleri halen ders kitabı olarak okutulan "hocaların hocası" Şerif Mardin'i aramızdan ayrılışının 5. yıl dönümünde daha yakından tanıyalım...
Giriş Tarihi: 06.09.2022
11:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
11:30
🔶 Ünlü sosyal bilimci Şerif Mardin, 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesinde başladığı orta öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. Kökeninin Hz. Muhammed'in (SAV) torunu Hz. Hüseyin'e (RA) kadar gittiğine dair kaynaklarda bilgiler mevcut olan Şerif Mardin,
ailesine mensuptu. Mardinizade
🔶 Asıl adı
Ahmed Halil Şerif Arif Mardin olan Şerif Mardin'in babası bir büyükelçi olan Şemseddin Bey, annesi ise Reya Hanımdı. Seyyid ve Mardinli seçkin bir aileye mensup olan Şerif Mardin'in aile büyüklerinden Prof. Ebulula Mardin de Türk hukukunda en önemli isimlerden biriydi.
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Ebulula Mardin kimdir?
Osmanlı Devleti'nin son ve Türkiye'nin ilk hukukçularındandır. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış ve medeni hukuk alanında ordinaryüs profesör olmuştur.
Şerif Mardin'in Türk Modernleşmesi Kitabından Alıntılar
Şerif Mardin'in eğitim hayatı
🔶 Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini ABD'de tamamlayan Mardin,
Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesinde yaptı. Sosyolog Şerif Mardin, 1954'te Siyasal Bilgiler Fakültesine asistan olarak girerek doktorasını 1958'de Stanford Üniversitesinde Hoover Institute'de "The young Ottoman movement: a study in the evolution of Turkish political thought in the nineteenth century" başlıklı tezle tamamladı.
🔶 Ünlü sosyolog, aynı tezin genişletilmiş halini
"adıyla yayımladı. Bu konuyla ilgili çalışmalarını 1964 yılında çıkan bir başka eseri "Jön Türklerin Siyasi Fikirleri: 1895-1908" ile devam ettirdi. The Genesis of The Young Ottoman Thought"
Şerif Mardin'in sosyal bilimlere katkıları
Şerif Mardin'in sosyal bilimlere katkıları
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Şerif Mardin, daha sonraki yıllarda düşünce tarihinin yanında, siyaset sosyolojisi ve din sosyolojisi alanlarından hareketle Osmanlı-Türk toplumsal yapısını anlamaya çalıştı. Kültürel dinamiklerin etkilerini ve bunların toplumsal alanda gösterdikleri süreklilikleri çok disiplinli bir yaklaşımla inceledi.
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Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş ve modernleşme sürecinde din, ideoloji ve kültür giderek Mardin'in temel çalışma alanları haline geldi. Yetmiş yıllık bir akademik yaşantıya sahip olan Şerif Mardin'in sebep oldu. din konusunda cesur yaklaşım ve konuşmaları zaman zaman akademik ve siyasi camiadan tepki almasına
Bilime Adanmış Bir Ömür: Şerif Mardin
🔶 Türk biliminde derin izler bırakan,
merkez-çevre ilişkisi ve sivil toplum kavramlarını Türk sosyolojisine kazandıran Şerif Mardin, yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Türk modernleşmesi, din-siyaset ve Jön Türkler üzerine
🔶 Ünlü sosyolog, 20. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye'de kentleşmenin ne gibi sorunlar ortaya çıkardığını da gördü. Bu yüzden, literatüre
kavramlarını getirdi. Türkiye'de mahallenin oluşturduğu kontrol mekanizmasına ve bireysel özgürlükleri kısıtlayan boyutlarına dikkati çekti. "mahalle" ve "mahalle baskısı"
Şerif Mardin'in öğretim üyeliği yaptığı okullar
🔶 Şerif Mardin,
öğretim üyeliği yaptı. Yurtdışında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Şehir Üniversitesi'nde uzun süreli öğretim görevlisi olarak çalıştı ve Washington'daki American University'de Ayrıca İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'nı yürüttü. Türkiye Sosyal Bilimler Derneği kurucu başkanlığını yaptı.
🔶 Mardin, 1980'lerde Said Nursi'nin dini söylemi ve anlayışı üzerine çalışmaya başladı ve bu konu üzerine 1989'da bir kitabı yayınlandı. Bu yıllarda
toplum, konularında çok sayıda makale ve yazısı yayınlanan Şerif Mardin'in, çalışmalarının toplu eserler haline getirilmesiyle kamuoyu ve sosyal bilimler araştırmacılarından yoğun ilgi gördü. Osmanlı ve Türk entelektüel tarihi, modern dünyada İslam, Nakşibendilik, sekülerizm
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