El Hazini'nin bilim dünyasına katkıları

El Hazini, 12'inci yüzyılda yaşayan, bilim dünyasına yaptığı katkılarla asrını aşan bir alimdi. Onun Bizans asıllı bir köle olarak başlayan yolculuğu, çalışkanlığı ve ilmi sayesinde Sultan Sencer'in övgüsüne ve desteğine mazhar olan bir bilgin olarak son buldu. Hayatı boyunca fizik, kimya, matematik, felsefe ve astronomi bilimleriyle ilgilenen El Hazini, günümüz modern biliminin alt yapısını oluşturdu. El Hazini, Newton'dan tam 5 asır önce, "her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç" olduğunu; Roger Bacon'dan ise 100 yıl önce, "dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça, suyun yoğunlaştığı" fikrini ortaya attı.