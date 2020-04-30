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El Hazini'nin bilim dünyasına katkıları

El Hazini, 12'inci yüzyılda yaşayan, bilim dünyasına yaptığı katkılarla asrını aşan bir alimdi. Onun Bizans asıllı bir köle olarak başlayan yolculuğu, çalışkanlığı ve ilmi sayesinde Sultan Sencer'in övgüsüne ve desteğine mazhar olan bir bilgin olarak son buldu. Hayatı boyunca fizik, kimya, matematik, felsefe ve astronomi bilimleriyle ilgilenen El Hazini, günümüz modern biliminin alt yapısını oluşturdu. El Hazini, Newton'dan tam 5 asır önce, "her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç" olduğunu; Roger Bacon'dan ise 100 yıl önce, "dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça, suyun yoğunlaştığı" fikrini ortaya attı.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 16:48
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EL HAZİNİ KİMDİR?
EL HAZİNİ KİMDİR?

Tam adı Ebu'l-Feth Abdurrahmân El Mansûr El Hâzinî olan İslam bilgini Abdurrahman el Hazini, 12'nci yüzyılın başlarında Türkistan'ın Merv şehrinde doğdu ve büyüdü.

Yaşamı boyunca kimya, fizik, matematik, felsefe ve astronomi bilimleriyle ilgilenen, İslami değerlere bağlı bir bilim adamıydı. Ayrıca, İslam dünyasında orijinal gözlemler yapmış 20 astronomdan biridir.

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KÖLELİKTEN ÂLİMLİĞE UZANAN YOL
KÖLELİKTEN ÂLİMLİĞE UZANAN YOL

Abdurrahman el Hazini, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın veziri Ebü'l Hüseyin Ali ibn Muhammed El Mervezi'nin Bizans asıllı bir kölesiydi. El Hazini, sahibinin Merv'deki sarayında hazinedarlık yapması sebebiyle bu isimle anıldı.

Büyüyüp yetiştiği Merv şehrinde 1118 yılından itibaren tanınmaya başladı. Çalışkanlığıyla sahibinin takdirini kazanan Abdurrahmân El Hazini, sahibi El Mervezi'nin yardımlarıyla tahsil gördü.

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SULTAN SENCER EL HAZİNİ’NİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLEDİ
SULTAN SENCER EL HAZİNİ’NİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLEDİ

El Hazini, Büyük Selçuklu Sultanlarının ilim, bilim ve kültür merkezi haline getirdikleri Merv şehrinde, çok zengin kaynakların içerisinde kendini tamamen bilime adadı.

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğlu Sultan Sencer (1117-1157) döneminde, El Hazini'nin bilimsel çalışmaları doğrudan Sultan Sencer tarafından desteklendi.

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YALNIZCA BİLİMSEL ÇALIŞMALARI İÇİN YARDIMLARI KABUL ETTİ
YALNIZCA BİLİMSEL ÇALIŞMALARI İÇİN YARDIMLARI KABUL ETTİ

Sultan Sencer, El Hazini'nin çalışkanlığını ve gayretlerini takdir ederdi.

Hatta Sultan, fazlaca altınla yardım etmek istese de, El Hazini şahsına gönderilen bu yardımları geri çevirerek, sadece bilimsel çalışmalarını karşılayacak kadarını kabul ettiği rivayet edilir.

Müslüman alimlerin ezber bozan astronomi keşifleri

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TÜM VARLIĞIYLA ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMİŞTİ
TÜM VARLIĞIYLA ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMİŞTİ

El Hâzinî, kendi gündelik harcamalarını temin etmek için birçok iş yapan mütevazı bir bilim adamı ve İslâm âlimiydi.

Bir derviş gibi giyinir ve çok az yemek yerdi. Tüm varlığıyla talebeler yetiştirmeye çalışmış ve böylece tüm şehir ahalisi tarafından sevgi ve saygı görmüştü.

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