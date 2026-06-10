Bozkırın en tanınan simasının hikayesi: Romanlarıyla Cengiz Aytmatov

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◾ II. Dünya Harbi başladığında daha 14 yaşında olan Aytmatov, köyündeki yetişkin erkekler cepheye gittiği için köy şurası sekreterliği yapmak zorunda kalır. Savaşın cephe gerisinde bıraktığı yıkımı, kıtlığı, yetim kalan çocukları ve cepheden gelen ölüm haberlerini bizzat şahit olur.

◾ Bu ağır tecrübeler, seneler sonra ona dünya çapında ün kazandıracak olan ve cephe gerisindeki bir kadının fedakarlıklarını anlatan "Cemile" ile savaşın yok ettiği hayatları işleyen "Yüz Yüze" ve "Torapk Ana" gibi unutulmaz eserlerin mayasını oluşturmuştur.