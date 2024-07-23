Arama

Menu

Cengiz Aytmatov'un kaleminden "Yüzyüze"

Türkistan insanını ve coğrafyasını dünyaya tanıtan bir isim olan Cengiz Aytmatov, eserleriyle bizlerin gönlüne taht kurmuştur. O, bizleri bozkırın eşsiz hikayelerine sürükler ve Türkistan'daki kardeşlerimizin yaşadıklarına tanık olmamızı ister. Aytmatov, "Yüzyüze" romanın toplumda kadının önemini vurgulamakla kalmamış, savaş zamanı tüm sıkıntıyı, açlığı, çocuklarına ve aile büyüklerine bakma sorumluluğunu sırtlamış kadınların yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle anlatmıştır. İşte, bu eserden sizler için derlediğimiz alıntılar...

Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:40
  • 1
  • 20

🔸

İnsan birini seviyorsa, bu sevginin gerçek boyutu ancak ayrılık sırasında anlaşılır.

Cengiz Aytmatov

  • 2
  • 20

🔸

Kimseye güvenilecek zaman değil.

Cengiz Aytmatov

  • 3
  • 20

🔸

Gözünün bütün yaşlarını dökerek ağlamak istiyordu, ağlayamıyordu.

Cengiz Aytmatov

  • 4
  • 20

🔸

Bir süre her şeyi unutup gökyüzüne bakmak ne iyiydi!

Cengiz Aytmatov

  • 5
  • 20

🔸

Çocuk çocuktu. Onun imrenerek ve açlıktan kıvranarak bakışı kimi etkilemez!

Cengiz Aytmatov

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN