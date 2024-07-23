Cengiz Aytmatov'un kaleminden "Yüzyüze"

Türkistan insanını ve coğrafyasını dünyaya tanıtan bir isim olan Cengiz Aytmatov, eserleriyle bizlerin gönlüne taht kurmuştur. O, bizleri bozkırın eşsiz hikayelerine sürükler ve Türkistan'daki kardeşlerimizin yaşadıklarına tanık olmamızı ister. Aytmatov, "Yüzyüze" romanın toplumda kadının önemini vurgulamakla kalmamış, savaş zamanı tüm sıkıntıyı, açlığı, çocuklarına ve aile büyüklerine bakma sorumluluğunu sırtlamış kadınların yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle anlatmıştır. İşte, bu eserden sizler için derlediğimiz alıntılar...