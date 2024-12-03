Bozkırın bilge kalemi Cengiz Aytmatov'un unutulmaz sözleri

Yayınlanma Tarihi: Aralık 03, 2024 Aralık 03, 2024 16:45







Türk dünyasında örnek alabileceğimiz birbirinden kıymetli şahsiyetler var. Bu isimlerden biri de Cengiz Aytmatov. Çizgisi daima Türk dünyasının çektiği sıkıntıları dünyaya duyurmak ve Türk olmanın bilincini hissettirmektir. Bu minvalde bakıldığında yazarın; Cemile, Toprak Ana, Elveda Gülsarı, Gün Olur Asra Bedel, Cengiz Han'a Küsen Bulut, Dişi Kurdun Rüyaları, Beyaz Gemi gibi insanlığa adanmış eserleri bulunur. O, hem Kırgız halkının toplumsal gerçekliğini hem de gelenek ve görenekleri üzerinde bir değer inşası içinde olmuştur. İşte, "bozkırın bilge kalemi" Cengiz Aytmatov'un unutulmaz sözleri...