Çin, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin Japonya'ya ihracatını yasakladı

Yayınlanma Tarihi: 07.01.2026 08:39

Çin, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin Japonya'ya ihracatını yasakladığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu tedbirin ulusal güvenliği ve çıkarları korumak, silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek için alındığı belirtildi.

Çin kaynaklı ikili kullanıma sahip ürünlerin, Japonya'daki askeri son kullanıcılara ve ülkenin askeri kabiliyetlerini geliştirmesine katkı sağlayan tüm son kullanıcılara satışının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, bu hükümlere aykırı olarak söz konusu ürünleri tedarik veya transfer eden kişi ve kuruluşların yasal yükümlülük altına gireceği uyarısına yer verildi.

Açıklamada, yasağın duyuru tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.

- Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilim

Yasak kararı, Çin ile Japonya arasında, Japon Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilimin ardından geldi.

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verirken kriz, seyahat uyarılarından uçuş iptallerine, engellenen konserlerden ithalat yasaklarına, siyasi polemiklerden askeri sürtüşmelere uzanan bir seyir izlemişti.

