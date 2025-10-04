Bugün
Anasayfa Ekonomi 5G teknolojisinden ekonomiye 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı bekleniyor

Yayınlanma Tarihi: 04.10.2025 09:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, planlanan 5G frekans ihalesi ve ardından başlayacak tam kapsama sürecinin, Türkiye ekonomisine 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı ve 1,5 milyon yeni istihdam potansiyelini beraberinde getirmesini hedeflediklerini bildirdi.

Sayan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin yeni yasama yılına 5G teknolojisiyle adım atmasının dijital dönüşüm yolculuğundaki kararlılığın somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Meclis çatısı altında başlayan söz konusu pilot uygulamayı, "ülkenin tamamında hedeflenen yüksek hızlı bağlantı vizyonunun öncüsü" olarak nitelendiren Sayan, bu adımın yalnızca teknolojik ilerleme değil, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı'nın en önemli destekçilerinden olduğuna dikkati çekti.

Sayan, asıl hedeflerinin Türk milletinin her ferdinin yüksek hızlı bağlantının getireceği ekonomik refah, artan güvenlik, kaliteli sağlık ve eğitim imkanlarından faydalanması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Planlanan 5G frekans ihalesi ve ardından başlayacak tam kapsama sürecinin, Türkiye ekonomisine 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı ve 1,5 milyon yeni istihdam potansiyelini beraberinde getirmesini hedefliyoruz. Elbette, bu büyük dönüşümün beraberinde getireceği siber güvenlik ve veri güvenliği gibi hassas alanlarda daha çok çalışmamız ve tavizsiz bir duruş ile etkin denetimi daha sıkı hale getirmemiz gerektiğinin de farkındayız. Vatandaşlarımızın dijital güvenliğini sağlamak, kamu otoriteleri olarak en büyük sorumluluğumuz. Türkiye'nin dijital geleceğini, belirlenen ulusal standartlar ve sarsılmaz bir kararlılıkla, güvenli ve şeffaf bir şekilde inşa etmeye devam edeceğiz."

ÖMER FATİH SAYAN Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı TBMM meclis Türkiye 5g

