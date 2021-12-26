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EDEBİYAT

Sezai Karakoç vefatının 40'ıncı gününde kabri başında anıldı

Yayınlanma Tarihi: 26.12.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:00
Sezai Karakoç vefatının 40’ıncı gününde kabri başında anıldı

16 Kasım 2021'de aramızdan ayrılan şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okunarak anıldı. Karakoç'u dostları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda genç yalnız bırakmadı.

📍 Şehzadebaşı Camii
Sezai Karakoç, vefatının 40'ıncı gününde kabri başında anıldı.

Sezai Karakoç, kendine has üslubu ve birbirinden güzel şiirleri ile yüz binlerin kalbinde taht kurmuş bir şairdi. Edebi türlerin hemen hepsinde eser veren Karakoç, sanatı Allah'a ulaşmanın ve güzel olanı dile getirmenin alanı olarak gördü.

◾ Fikirleriyle yol gösteren, büyük İslam medeniyeti fikrini, İslam ümmetinin birlik ve bütünlük hedefini Diriliş Hareketi ile yeni nesillere miras bırakan Üstad Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"ye kavuştu.

Cenazesi 17 Kasım 2021 Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa'da bulunan evinden alınarak, Şehzadebaşı mevkiinde yer alan Şehzade Camii haziresine defnedildi. Fikriyat olarak, Üstad'ın son vedasında en önde yer aldık. Üstad'ı uğurlamak isteyip de gelemeyenler için yaptığımız canlı yayınlarla ve sevenleriyle birlikte duygu dolu anlar yaşadık. Binlerce kişi Şehzade Camii'nde Üstad için saf tuttu, Kur'an-ı Kerim okudu. Fikriyat ekibi olarak bizler de Üstad'a olan son vazifemizi yerine getirdik.

Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı…

Sezai Karakoç kimdir?

Sezai Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi.

◾ İkinci Yeni şiirinin uç beyi, yeni mistik şiirin kıyas kabul etmez şairi Sezai Karakoç'un önemli tespitlerinin yer aldığı ve insanlığa ışık tutacak değerdeki yazılarının bulunduğu "Ruhun Dirilişi" isimli kitabında Batı'nın ikiyüzlülüğüne dair tespitler yer alıyor.

◾ Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran'da (Dicle) geçen usta edebiyatçı, 1944'te Ergani'de ilkokulu bitirdi.

◾ Aynı yıl parasız yatılı kaydolduğu Maraş Ortaokulunu 1947'de bitiren şair, 1950'de Gaziantep Lisesinden mezun oldu.

◾ İlkokulda Battal Gazi kitaplarını, Ahmediye ve Muhammediyyeleri okuyarak, dinleyerek büyüyen Karakoç, ortaokulda ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in eserlerini okudu.

Karakoç, okumaya olan ilgisi ve sevgisiyle lise yıllarındayken okuduğu eserler arasına Batı klasiklerini de ekledi.

Sezai Karakoç’la tanışmadan tanışmak… SEZAİ KARAKOÇ'LA TANIŞMADAN TANIŞMAK…

◾ Üniversiteye başladığında Doğu ve Batı klasiklerini bitiren usta kalem, daha sonra kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF) sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti.

◾ Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun tutkulu bir okuyucusu olan Karakoç, Kısakürek ile tanıştıktan sonra ise bir daha yanından hiç ayrılmadı.

◾ Karakoç, 1950'li yıllarda Büyük Doğu'nun sanat ve edebiyat sayfalarını yönetti, 1955'te Maliye bölümünden mezun oldu.

◾ Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde 1955'te çalışmaya başlayan Karakoç, girdiği sınavı kazanarak 11 Ocak 1956'da maliye müfettiş yardımcısı oldu.

◾ Sezai Karakoç, 1959'da gelirler kontrolörü olarak İstanbul'a atandı, görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkanı buldu.

Sezai Karakoç’tan 100 Alıntı SEZAİ KARAKOÇ’TAN 100 ALINTI

◾ Şair Sezai Karakoç, 1960-1961'de Ankara ve Ağrı'da askerlik görevini tamamladı.

◾ İlk eserleri 1950'li yıllarda Büyük Doğu'da yayımlanan Karakoç, 16 Aralık 1963'ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde, "Karakoç" imzasıyla günlük yazılar kaleme aldı.

◾ Sezai Karakoç, Türk edebiyatının en sevilen şiirlerinden biri haline gelen "Monna Rosa" şiiriyle okuyucunun kalbinde adeta taht kurdu.

Yeni İstiklal, Yeni İstanbul ve Babıali'de Sabah gazetelerinde bir dönem yazılar yayınlayan Sezai Karakoç, 1 Temmuz- 31 Ağustos 1974 arasında Milli gazetede "Sur" başlığı altında yazdı.

Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasavvuru SEZAİ KARAKOÇ'UN MEDENİYET TASAVVURU

◾ Edebi ve dergi çalışmalarına daha çok vakit ayırabilmek için resmi görevinden istifa eden Karakoç, 1990'da şiir ve yazılarında, dergilerinde, kitaplarında ortaya koyduğu dünyayı gerçekleştirmek için Diriliş Partisi'ni kurdu. Yedi yıl bu partinin genel başkanlığı görevini yürüttü. Diriliş Partisi, 19 Mart 1997'de kapatıldı.

◾ Usta kalemin "Monna Rosa" şiiri, 1950'li yılların başlarında büyük ilgi görürken, ikinci şiiri "Rüzgâr" Hisar (Şubat 1951) dergisinde çıktı.

Üstad Sezai Karakoç’a son veda... ÜSTAD SEZAİ KARAKOÇ'A SON VEDA...
Çağımızın Yunus Emre’si olarak Sezai Karakoç ÇAĞIMIZIN YUNUS EMRE’Sİ OLARAK SEZAİ KARAKOÇ
Sezai Karakoç’un Ardından SEZAİ KARAKOÇ’UN ARDINDAN
Sezai Karakoç’un İslam milleti SEZAİ KARAKOÇ'UN İSLAM MİLLETİ

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