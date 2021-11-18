Üstad Sezai Karakoç'a son veda...

◾ Yapmış olduğumuz canlı yayınlar ile sizler cüz okuyarak Üstad'ı uzaktan da olsa uğurladınız. Duygu dolu anların hiç bitmediği, gözyaşlarının hiç dinmediği bu son vedada, Üstad'ımız layıkıyla bu dünyadan ayrıldı. Sizlerle; yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, "o an"ları paylaşmanın sevincini tekrar yaşıyoruz.

◾ Üstad bildiğiniz üzere "Şehzadebaşında Gün Doğmadan" şiirinden ilhamla, Şehzade Camii haziresine defnedildi.

Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri

◾ Fikriyat başta olmak üzere, binlerce kişi Şehzade Camii'nde Üstad için saf tuttu.

◾ Sevenleri Üstad'ın cenazesinin yanında Kur'an-ı Kerim okudu. Onun vefatıyla fikir dünyamızda yeri doldurulamayacak bir boşluk oluştu.

◾ Son vedada Üstad'ın cenazesi büyük bir kalabalıkla uğurlanırken, duygu dolu anlar yaşandı. Fikriyat ekibi olarak bizler de Üstad'a olan vazifemizi en önde olarak yerine getirdik.

Sezai Karakoç'un hatıraları