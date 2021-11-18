Üstad Sezai Karakoç'a son veda...

Fikirleriyle yol gösteren, büyük İslam medeniyeti fikrini, İslam ümmetinin birlik ve bütünlük hedefini Diriliş Hareketi ile yeni nesillere miras bırakan Üstad Sezai Karakoç 16 Kasım 2021'de dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"sine kavuştu. Cenazesi 17 Kasım 2021Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa'da bulunan evinden alınarak, Şehzadebaşı mevkiinde yer alan Şehzade Camii haziresine defnedildi. Fikriyat olarak, Üstad'ın son vedasında en önde yer aldık. Üstad'ı uğurlamak isteyip de gelemeyenler için yaptığımız canlı yayınlarla ve sevenleriyle birlikte duygu dolu anlar yaşadık. Binlerce kişi Şehzade Camii'nde Üstad için saf tuttu, Kur'an-ı Kerim okudu. Fikriyat ekibi olarak bizler de Üstad'a olan son vazifemizi yerine getirdik. Üstad'ın defnediliş anını sadece Fikriyat, canlı olarak yayınladı. İşte "o anları" ölümsüzleştirdiğimiz yayınlarımız...
Giriş Tarihi: 18.11.2021
13:38
Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
16:37
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Fikriyat Sezai Karakoç'un son vedasında oradaydı
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Şaban Abak Üstad'a ağlıyor...
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Fikriyat Üstad'a nasıl veda etti?
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Üstad'ın defnediliş anını sadece Fikriyat, canlı olarak yayınladı