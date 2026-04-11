Pentagon Vatikan’ı da bombalar mı?

İnsanlık geçmişte kültürel olarak İsrailiyat'tan çok çekti. Şimdi ise İsrailiyat'ın yavrusu ve ürünü olan İsrail'den çekiyor. Tarih boyunca hurafeye kaçan dini anlayışı temsil eden ve besleyen husus İsrailiyat kültürüdür. Yer yer Hırıstiyanlığı ve İslami kaynakları da etkilemiştir. Ünlü Mısırlı araştırmacı Abdurrahman Bedevi, İslami kaynaklardaki İsrailiyat ile ilgili bir eser yazmıştır. Bunları ayıklamaya çalışır. Merhum Salah Abdulfettah Halidi bu İsrailiyat kültürünün sürekli yenilendiğine parmak basmaktadır. Modern İsrailiyattan da söz etmektedir. Tam da bu noktada Roger Garaudy , İsrail Mitler ve Terör kitabıyla da bu görüşü somutlaştırmış ve örneklendirmiştir. İsrail bu efsanelerin kaymağını yiyor. İsrailiyat, akla vicdana ve ahlaka kapı kapatan bir anlayışı temsil eder. Dini efsanelerden ibarettir. Siyasi İsrailiyat ve Siyonizm dinin temel yapısı olan yatay boyutu değil dikey boyutu esas alır. Bundan dolayı sapkın bir dini yoruma ulaşır. Bu anlayışta Yahudiler imtihana çekilmezler bilakis başkalarını hesaba çekerler. Kitaplarında ahlak vicdan ve hoş görünün izine rastlanmaz. Fitne kaynatırlar ve öldürmekten zevk alırlar. Siyonizmden önce İsrailiyat bu kadar tehlikeli değildi zira onu hayata geçirecek araçlar yoktu. Bugün ise Siyonizm sayesinde bu araçlara kavuştular. Arkalarına da ABD çapında bir gücü alınca işleri kolaylaştı. Kısaca Siyonizm ve Evanelizm dini anlayışı, adalet ve hakkaniyet ve başkalarını da gözetme esası üzere değil bencillik üzerine kuruludur ve masumları öldürerek yoluna devam eder.

Engizisyon mahkemelerinin ve Haçlı seferlerinin varisi olan Vatikan bugün dinin dikey veya siyasi değil yatay ve temel değerlerini temsil ediyor. Haçlı mefkuresini ise Evanjelikler tevarüs etmiş bulunuyorlar. Savaş konusunda çığırtkan ve kışkırtıcı tavırlar takınıyorlar. Evanjelikler ile Siyonist dini çevreler savaşa yakıt taşırken Vatikan teskin edici bir rol oynuyor. Ateşkese varılması öncesinde Trump, İran medeniyetini yıkacağı tehdidinde bulunmuştu. Papa'nın buna cevabı şöyle olmuştur:"Bu filhakika kabul edilemez bir tutumdur ve uluslararası normlara ve hukuka aykırıdır. Bundan da vahim olanı insanlığın iyiliğine olan ahlaki kriterleri gözetmemektedir..."

Ocak ayının sonlarına doğru Pentagon üst düzey bir Vatikan diplomatını huzura davet ederek muhatabına ABD'nin büyük askeri güce sahip olduğunu ve dilediğini yapabileceğini söyler.

Papa güce ve savaş çığırtkanlığına prim vermez. Güce ve savaş kışkırtıcılığına dayalı (force, zeal for war) diplomasi ile dünyanın yönetilmesinin kabul edilemeyeceğini söyler. Bu sözleriyle dini anlayışın doğru tarafında yer alır.

Shawn Ryan adlı yorumcu Papa Pentagon'un tavsiyelerine uymazsa ne olur, başına ne gelir diye sormadan edemiyor. Acaba onu da bombalarlar mı diye soruyor. Kim bilir. Nitekim ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarında, 7 Nisan gecesi, Rafi Niya Sinagogu İsabet almıştır. İranlı kaynaklar Amerikan-İsrail ortak saldırısında bir sinagogun da isabet aldığını doğruluyor. Bu saldırı sonrasında mücavir meskun mahalde 15 kişi hayatını kaybederken Rafi-Nia Sinagogu da yerle bir olmuştur. Söz konusu ibadethane "İran'ın başkentinde Horasanlı Yahudilerin bir araya geldiği ve bayramlarını kutladığı en önemli merkezlerden biri" olarak tanımlanıyor. İran'da Şiilik hakim inanç olsa da ülke anayasası Zerdüştlük, Yahudilik ve Hristiyanlığı inanç azınlıkları olarak tanımakta ve bu toplulukların her birinin parlamentoda kendi temsilcisi bulunmaktadır.

İsrail için Yahudi değil Siyonistleşmiş Yahudi önemlidir. Aksi takdirde İsrail'in esenliği adına gözünü kırpmadan Yahudilere de kıyar. Samson seçeneğini devreye sokar.

Mustafa Özcan

