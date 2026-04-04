Hz. Peygamberin bedduasına muhatap olanlar...

Bugünkü Amerikan yönetiminin davranış biçimi ve sonuçları tarihten izler taşıyor. Déjà vu (biz bu sahneyi daha önce görmüştük) izlenimini ve duygusunu yansıtıyor, uyandırıyor. Bu izlerden birisi de Hazreti Peygamberin bedduasına muhatap olmaktır. Hazreti Peygamber bi'setten sonra sağa sola İslam'a davet mektupları göndermiştir. Mektupların muhatapları iman etmeseler bile mektupları saygı çerçevesinde karşılamışlardır. Hürmeti kırmamışlardı. Bunun tek istisnası dönemin Pers Kralı olmuştur. İbretlik hikayesi şöyledir: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) İslam'a davet mektubunu aldıktan sonra yırtan Pers (Sasani) Kralı, II. Hüsrev Perviz'dir (Kisra). Abdullah bin Huzafe (r.a.) aracılığıyla gönderilen mektuba sinirlenip parçalayan Hüsrev'in bu küstahlığı üzerine Peygamberimiz, "Allah da onun mülkünü parçalasın" bedduasında bulunmuş ve kısa süre sonra oğlu tarafından tahttan indirilerek, öldürülmüştür.

Bugün Amerikan yönetiminde de başta Trump olmak üzere küstah tipler bulunmaktadır. Trump görgüsüz ve cıva gibi üste çıkan birisidir. Nitekim Eski Japonya Başbakanı Ishiba, Trump hakkında gerçeği faş etti. Kendisiyle üç kez görüştüm. Ona yanıldığını söylerseniz hemen sinirleniyor. Bunu söyleyemezsiniz. Kesinlikle haklı olduğunuzu söylemeli ve itibarınızı korumak için ona yaltaklanmalısınız.

Yoksa hakarete maruz kalıyorsunuz. Nitekim Macron'u eşiyle aşağılamıştır. Adam sizi yalakalığa zorluyor. Sonra da yardım bekliyor! Bu küstahlardan bir diğeri de savaş bakanı Pete Hegseth'dir. Hazreti Peygamberin yanılgılarına (evham)inanan bir rejime nükleer silahlara erişme hakkı/izni verilemeyeceğini söylemiştir. Hazreti Peygamberin buyruklarını evham olarak nitelendirmektedir. Bugün ise savaşı kötü yönetmesi sonucu kendi evhamlarıyla karşı karşıya kalmış ve Pentagon ile sürtüşmeye girmiştir. Profesyonel askerlere ayar vermeye kalkışmıştır. Oysaki her yerden savaşın kötü gittiğine ve yönetildiğine dair işaretler alınıyor, homurtular yükseliyor. Trump kim bilir başına açtığı bu gaileden dolayı ne kadar pişmandır. Son pişmanlık fayda vermez. Operasyon, düşürülen Amerikan uçaklarıyla birlikte sarpa sarmıştır. ABD'nin imajı yara almıştır. Trump yönetimine uyarı üzerine uyarı yapılmaktadır. Uyarıları dikkate almak bir yana yanlışlarına tüy dikmekte ve savaş bakanı olarak anılan budala, çay geçerken at değiştirmekte ve itiraz eden komutanları görevden almaktadır.

İstifasını açıklamasından bir saat sonra, ABD Genelkurmay Başkanı Randy George şunları söylemiştir: "Bir deli (Trump kastediliyor) büyük ABD ordusunu yıkıma sürükleyecek."Irak savaşı gazisi Paul Rieckhoff ise, Irak savaşıyla ilgili kamuoyu algısını ve hükumet politikasını İran'daki mevcut çatışmayla karşılaştırıyor.

Paul Rieckhoff : "Bence aynı hataların çoğunu yapıyoruz ve bir ölçüde daha fazlasını yapıyoruz… 'Sonsuz savaş' durumundayız. Irak ve Afganistan'da da böyleydi, ancak bu çok daha pahalı, çok daha uzun sürme potansiyeline sahip ve çok daha az popüler."Trump yönetimi çuvalladıkça halk desteğinden mahrum hale geliyor. Halk, bu savaş bizim savaşımız değil Netanyahu'nun savaşı diyor.

Aynı arazlar veya sebepler aynı sonuçları doğurur.

Kısaca, Trump yönetimi ava giderken avlandı. Bir de peygamberin bedduasını aldı. Paramparça olmak için sıralarını bekliyorlar. ABD bile olsa kimsenin sonsuz yanlış yapma lüksü yoktur. Olayların muhasebesini bir deliyi başlarına sarmadan önce düşüneceklerdi.

Mustafa Özcan

