Türkiye’yi NATO’dan atmak!

Eğer doğru ise karşımızda büyük kalibreden bir ifşaat var. Bu ifşaatın sahibi ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin eski direktörü Joe Kent. Bu hususta şöyle diyor: 'ABD, NATO'dan Türkiye'ye karşı İsrail'i tutmak için çıkacak' Joe Kent sözlerini şöyle tamamlıyor, 'Ne yazık ki NATO'dan ayrılmak, özgürlüğümüzü kısıtlayan bağlardan kurtulmak için olmayacak. NATO'dan ayrılacağız ki Türkiye ile İsrail sonunda Suriye'de çatıştığında İsrail'in yanında yer alabilelim.' Bu ne derece gerçekleri aksettiren bir analiz? İçeriden biri olarak analizini yabana atamayız. Belki Türkiye ile ilişkileri sıcak tutmak isteyen Trump böyle düşünmüyor ve bu yaklaşım biçimini benimsemiyor olabilir. Lakin Trump kumarbaz bir ruh taşıyor ve fazlalık veya safra gibi gördüklerini atabilir. Kadrosu içinde Haçlı-Siyonist kafası taşıyanlar bir hayli çok. Bunlar Türkiye'yi NATO'da görmek istemiyorlar. İçlerinde Türkiye'yi NATO'da bir fazlalık olarak görenler var. Bunların başında da savaş bakanı Napolyon özentili Pete Hegseth geliyor. Daha önce yazdığı kitaplarda Türkiye hakkında niyetini açık etmişti. NATO'daki yerini veya konumunu sorgulamıştı. Türkiye'ye NATO'da yabancı bir cisim gibi bakıyor. Kan uyuşmazlığından bahsediyor.

Pete Hegseth'in 2020'de yayınlanan *Amerikan Haçlı Seferi* adlı kitabından bazı alıntılar: "Trump, porselen dükkanına girmiş bir boğa gibi. Haklarımız Tanrı'dan gelir, hükümetten değil. Neden Amerikan karşıtı Birleşmiş Milletler'i finanse ediyoruz?

Neden Müslüman Türkiye NATO üyesi?

Kaynaklarımızı ve itibarımızı, Amerikalıları ve çıkarlarını gözeten misyonlar ve kurumlar yerine, bize gerçekten faydası dokunmayan misyonlar ve kurumlara harcıyoruz? Avrupa'yı savunmak bizim görevimiz değil. Tarih bizim tarafımızda değil. Cumhuriyetler 225 ile 275 yıl arasında yaşar. Amerika Birleşik Devletleri 245 yaşında. Diğer taraf - Demokrat Parti tarafından temsil edilen sol - dostumuz değil. Saygın meslektaşlar veya sadece siyasi rakipler değiliz. Düşmanız. Ya biz ya da onlar. Kaybetmeye alıştık ve bunu tarihi yazmak yerine okuyarak haklı çıkardık."

İsmet İnönü'nün "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır" sözü, 1964 yılında Kıbrıs meselesi nedeniyle ABD Başkanı Johnson'ın sert mektubuna karşı verilen, Türkiye'nin dış politikada bağımsız hareket edebileceğini ve Batı'ya göbekten bağlı olmadığını vurgulayan tarihi bir cevaptır. Bu söz, Türkiye'nin zor şartlarda yeni ittifaklar kurabileceğini gösteren bir rest olarak yorumlanır. NATO'da içinde Türkiye ile ilgili takıntı Müslüman olmasından kaynaklanıyor. Doğrudan NATO ve Avrupa kanadıyla ilgili sorunları ise şu yaklaşımdan besleniyor: kaynaklarımızı ve itibarımızı, Amerikalıları ve çıkarlarını gözeten misyonlar ve kurumlar yerine, bize gerçekten fayda sağlamayan misyonlar ve kurumlara harcıyoruz? Avrupa'yı savunmak bize düşmez.

Bu anlayışa göre Rusya düşmanları olamaz!

Bu çatallaşan süreçte bir gün Türkiye gibi ülkelerin hem ABD-NATO üslerinden hem de bizzat NATO'dan kurtulmaları gerekecek. O gün bugün olabilir. Durum İsmet İnönü'nün dediği gibidir: Bir gün yeni bir dünya kurulur ve bizde içinde yer alabiliriz.

Kıbrıs'tan sonra şimdi de bölgede müstakil bir siyaset izleyen Türkiye bunu hazmedemeyenler tarafından dışlanmak isteniyor. Fransa'yı atalım demiyorlar ama Türkiye'yi atalım diyorlar. Bu yüzden 'pos bıyık şahin' John Bolton da Türkiye'yi NATO'dan atalım demişti. Biz de NATO'yu başımızdan atabiliriz. Bu bir seçenek! Bir başka dünyayı kendimiz kurabiliniz. Nitekim dört gözle bizi bekleyenler var.

Mustafa Özcan

