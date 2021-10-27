Klasik Düşünce Okulu Arapça Dil Programı

"Konuşamıyorum ama biliyorum" cümlesini söyleyen bir insanın dil eğitimini nerede aldığı bellidir. Arzular ile imkanlar arasında kalmanın bir ifadesi sayılabilir, cümlede dile gelen çelişki. Yabancı dil meselesi eğitim hayatımızın ciddi sorunlarından biridir, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun tabiriyle 'otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğu olmak' birden çok dili pekiyi derecede öğrenmeyi icbar etse bile, birini öğrenmede bile başarılı olamadık. Dil öğrenmek öyle külfetli bir yüke dönüştü ki, bu kadar emek verilip bu ölçüde başarısız olunabilecek başka bir alan yoktur. Başarısızlığın birkaç nedeni akla geliyor: Birincisi genel eğitim seviyesindeki sorunlar, dil eğitiminde de ortaya çıkıyor. Bilmek ile öğretmek arasındaki ilişkinin paralel olduğu düşünülür, bilen herkesin bildiğini öğretilebileceği var sayılarak öğretimin gerek duyduğu beceri ve formasyon göz ardı edilir. Görece becerili ve formasyon sahibi –formasyonun tedrise bağlı kısmı kabiliyetin ardından gelir- insanlar öğretmenlik yapınca sorunun ayaklarından birinde ilerleme kaydedilebiliyor. Başka bir neden ise dil öğrenimindeki amaç belirsizliğidir. Başarı, öncesinde belirlenen amaç ve hedefe bağlıdır. Dil öğreniminde talebeyi sevk ve idare edebilecek güçlü bir amaç belirlemek zordur. İngilizce öteki dillere göre nispeten öne çıkarak başlı başına amaç haline gelmiş olsa bile, öteki dillerde gerçek bir amaç tespiti güçtür. Ülkemizde en azından Lise sürecinde üniversiteye girmenin dışında talebeyi yönlendirebilecek bir saik yok gibidir. Bu ise talebenin zihinsel kabiliyetlerinin körelmesi anlamına geliyor, üniversite amacı gerçekleşse bile zihin daha geniş bir dünya ile aşina olmadığı için bilgi öğrenme süreci istenilen şekilde gerçekleşmiyor.

KDO'da Klasik Diller Projesi

Klasik Düşünce Okulu, altı yıldır İslam bilimleri ve felsefi mirasa hizmet etmek, mirasın kurucu metinlerini Türkçe okutmak-okumak üzere kurulmuş, dünyanın bir çok yerinden takipçilerin iştirakiyle teşekkül eden geniş bir ders halkasıyla bütün derslerini paylaşan bir platformdur. Bu amaçla okul faaliyetlerini klasik metin okumaya odaklamış, Grek filozoflarının, Müslüman filozofların, Kelam, Fıkıh, Tasavvuf, Hadis gibi disiplinlerin kurucu düşünürlerinin eserlerini, Arap Edebiyatı, Latin ve Türk edebiyatının baş yapıtlarını uzmanların yorumlarıyla takipçilerine ulaştırmıştır. Bunun yanında ülkemizin muhtelif üniversiteleriyle yapılan bilimsel tartışmalar, akademik yazı faaliyetleri gibi geniş katılımcı akademisyenlerin iştirak ettiği faaliyetlerle çalışmalarını geniş zeminlere taşımıştır. Şimdi de yeni bir çalışma daha yapma kararı aldı: KDO diller projesi.

Haddi zatında okulun amaçları arasında dil öğretmekle ilgili bir faaliyet yoktu, lakin bazı mülahazalar dillerle ilgili bir çalışma yapmanın gerekliği kanaatini de hasıl eyledi. Cemalettin Ergun, Halit Çelikyön, Tayyip Durceylan ve KDO koordinatörü Halit Metin farklı projeler üzerinde çalışarak 'KDO Klasik Diller' programı diye isimlendirebileceğimiz bir faaliyete öncülük ettiler. Arapça başta olmak üzere Farsça, Grekçe ve Latince –başarabilirsek- gibi klasik dillerde her seviyedeki insanın herhangi bir ücret ödemeksizin (bir vakıf hizmetidir) iştirak edebileceği uzaktan eğitim platformu teşkil edildi.

Dil konusunda çalışma yapmak gerçekten kolay değil. KDO yöneticileri saha uzmanı birçok kişi ile istişarelerde bulundu, her dil için ayrı bir proje oluşturmaya gayret etti. Bu diller arasında Arapça kendi adıma daha öncelikliydi. Cemalettin Ergun'un ısrarlı takibiyle bu alanda oldukça iyi bir noktaya ulaşmış olduk. Bursa-Uludağ ilahiyat fakültesinden ülkemizde Arapça öğretim ve kitap yazımı alanında en yetkin isimler arasında olduklarında görüş birliği bulunan Hüseyin Günday, Şener Şahin ve Fadime Kavak hocalar ile istişareler edildi, çalışmanın merhaleleri belirlendi. Bursa Klasik Düşünce Okulunun değerli yöneticileri Abdullah Kartal ile Abdürrahim Kozalı'nın da sürecin şekillenmesinde ciddi katkıları oldu. Nihayetinde çalışmalar başladı, birinci kademe derslerin önemli bir kısmını sitemize yüklemiş olduk.

KDO Arapça dersleri, herkesin bir ücret ödemeden istifade edebileceği program olarak tasarlandı. Planlamalarımıza göre yaklaşık 600 saatlik (her ders 30 dakika civarında olacak) bir program olacak; ilk, orta ve ileri derece olmak üzere üç aşamadan oluşacak dersler. Bizim için ilke sayılabilecek hususlardan birisi dersleri orta bir seviyede dersleri sonlandırmamaktır. Çünkü ülkemizin en ciddi sorunlarından birisi 'vasat' noktasına ulaşana kadar tam bir ciddiyetle çalışırken vasata bir şekilde ulaştıktan sonra duraksamak, dikkatin ve heyecanın büsbütün yitirilmesidir. KDO öteki bütün derslerinde olduğu gibi diller projesinde de 'vasat'ı bir hedef olarak görmeyi reddediyor, insanlara vasat'ı iyi bir şey olarak takdimi nezaketsizlik addediyor, ileri düzeye ulaşabilmeyi tek gaye olarak düşünen talebeleriyle birlikte meşakkatli bir yolu yürümek istiyor. Vasatı reddetmek talebe olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Hem hocalar hem faaliyete destek veren arkadaşlarımız bu bilinçle hareket ediyor.

Allah muvaffak eylesin.

Ekrem Demirli

Klasik Düşünce Okulu: Birinci seviye Arapça derslerini izlemek için tıklayın

Klasik Düşünce Okulu: Arapça Yazı Derslerini izlemek için tıklayın