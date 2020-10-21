Dünya çapında ses getiren çalışmalarıyla Türkiye, geçmişten günümüze kadar birçok ilke imza attı. Peki, siz ülkemizde yaşanan gelişmelere ne kadar hâkimsiniz? Gelin genel kültür bilginizi artıracak ilklere daha yakından bakalım.

Genel kültür bilginizi artıracak ilkler adlı içeriğimizi okumak için tıklayın.

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İLK YERLİ UÇAK

Ülkemizde ilk yerli uçağı yapan Vecihi Hürkuş'tur.

1924'te "Vecihi K-VI'yı tasarlayıp üretmiştir.

Aynı zamanda Kafkas Cephesi'nde düşman uçağını düşüren ilk Türk pilotudur.

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MİLLİ MÜCADELE'NİN İLK KURŞUNU

Milli Mücadele'de ilk kurşunu Hatay Dörtyol'da atan kişi, Ömer Hocaoğlu Mehmet Çavuş'tur.

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İLK YERLİ SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ

Ülkemizin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis'tir.

6 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindedir.

Dünyanın sismik, hidrografik, oşinografik araştırma konseptlerini bir arada barındıran ilk gemisidir.

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İLK YERLİ SONDAJ GEMİSİ

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi ise Fatih'tir.

Uzunluğu neredeyse Eyfel Kulesi kadardır.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiştir.

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İLK GÖZLEM UYDUSU

Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusu RASAT'tır.

Dünya etrafında 47 bin 943 tur atarak, 16,8 milyon kilometrekarelik alanı taramıştır.

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İLK YERLİ TANK

Ülkemizin ilk yerli tankı ALTAY'dır.

İsmini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alır.

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İLK YERLİ SİHA

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'dir.

Milli SİHA, 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kırmıştır.

200 bin saat uçuş yaparak Türk havacılık tarihinde de rekora imza atmıştır.

Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol almıştır.

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İLK MİLLİ EĞİTİM UÇAĞI

Türkiye'nin ilk milli eğitim uçağı Hürkuş'tur.

Hürkuş, silahlı keşif ve yakın hava destek görevlerinde de kullanılabilir.

En önemli özelliklerinden biri, fırlatma koltuklarına sahip olmasıdır.

Acil bir durumla karşılaşılması halinde pilotlar güvenle uçağı terk edebilir.

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İLK YERLİ HELİKOPTER

Ülkemizin ilk yerli helikopteri ATAK'tır.

Dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteridir.

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YÜZEBİLEN TEK İSTİHKÂM DOZERİ

Dünya'da zırhlı ve yüzme özelliğine sahip tek istihkâm dozeri AZMİM'dir.

Mayına ve zırh delici mermilere karşı dayanıklıdır.

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İLK TİHA

Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı AKINCI'dır.

24 saat havada kalabilen ve 40 bin feet servis tavanına sahiptir.

İnsan gözüyle dahi görülemeyen kara hedeflerini tespit edebilir.

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