Genel kültür bilginizi artıracak ilkler
Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu simgelediğini biliyor muydunuz? Peki ya Kafkas Cephesi'nde bulunduğu sırada bir Rus uçağını düşürerek "düşman uçağını düşüren ilk Türk pilotu" unvanı alan pilotumuzun Vecihi Hürkuş olduğunu? Ya da ilk yerli helikopterimizin ATAK olduğunu? Sizler için herkesin bilmesi gereken genel kültür bilgilerini derledik.
Giriş Tarihi: 04.03.2020
09:21
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
09:45
İlk yerli tank: ALTAY
Altay, Türkiye'de geliştirilen 3 nesil ana muharebe tankıdır. Milli Tank Üretim Projesi (MİTÜP) çerçevesinde 30 Mart 2007'de yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonucunda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından proje ana yüklenicisi olarak Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. belirlenmiştir. İsmini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusunu komuta eden Fahrettin Altay'dan almıştır.
Aracın Volkan-III tank atış kontrol sistemi ve tank komuta kontrol muhabere bilgi sistemi Aselsan tarafından tasarlanacak ve üretilir. 120 mm'lik 55 kalibre ana silah sistemi, Hyundai-Rotem kanalı ile teknoloji transferi yapılarak MKE tarafından, modüler zırh paketi ise Roketsan tarafından üretilir.
İlk yerli helikopter: ATAK
ATAK programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve Agusta Westland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteridir.
İlk yerli tanksavar füzesi: UMTAS
Lazer güdümlü füze L-UMTAS'ın atış testleri ve milli imkanlarla üretilen Atak helikopterine entegrasyon çalışmaları geçtiğimiz yıl başarıyla sonuçlandırıldı. UMTAS'lar Atak helikopterlerinde kullanılabiliniyor.
İlk yerli keskin nişancı tüfeği: BORA 12
Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği olan Bora-12'nin tasarımı ve üretimi MKE tesislerinde gerçekleştiriliyor. %100 Türk yapımı keskin nişancı silahı olan Bora-12, 1 km mesafeden, tenis topu büyüklüğündeki bir daireyi hiç sapma olmadan, sürekli ve istikrarlı bir şekilde vurabiliyor.
İlk yerli yer gözlem uydumuz: RASAT
RASAT'ın uçuş bilgisayarı, uçuş yazılımı, hızlı haberleşme sistemi, görüntü sıkıştırma sistemi gibi kritik alt-sistemleri de Türkiye'de tasarlanıp üretildi. RASAT, 7,5 metre siyah beyaz, 15 metre çok bantlı görüntüleme kapasitesine sahip, yaklaşık 100 kilogram ağırlığındadır.