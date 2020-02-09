Tarihte ilkler hakkında genel kültür bilgileri

Tarihte bazı ilkler insanlık tarihini değiştirdi bazıları ise bir ilk olacağını tahmin bile etmedi. Örneğin, savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahını; havan topunun ilk kez nerede kullanıldığını veya ilk denizcimizin kim olduğunu biliyor musunuz? Sizler için tarihin tozlu sayfalarında birer hazine niteliğinde yer alan, genel kültür seviyenizi artıracak ilkleri derledik.
Giriş Tarihi: 09.02.2020
09:17
Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
11:08
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Türklerin ilk ana yurdu neresidir?
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Tarihte ilk kurulan Türk devleti hangisidir?
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Onluk sistem ilk olarak kim kullanmıştır?
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Türklerin kullandıkları ilk alfabe nedir?
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Matbaa ve kâğıt kullanan ilk Türk devleti hangisidir?