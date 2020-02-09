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Tarihte ilkler hakkında genel kültür bilgileri

Tarihte bazı ilkler insanlık tarihini değiştirdi bazıları ise bir ilk olacağını tahmin bile etmedi. Örneğin, savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahını; havan topunun ilk kez nerede kullanıldığını veya ilk denizcimizin kim olduğunu biliyor musunuz? Sizler için tarihin tozlu sayfalarında birer hazine niteliğinde yer alan, genel kültür seviyenizi artıracak ilkleri derledik.

Giriş Tarihi: 09.02.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 11:08
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Türklerin ilk ana yurdu neresidir?
Türklerin ilk ana yurdu neresidir?

Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'da; Batı'da Hazar Denizi'nden Doğu'da Kingan Dağları'na Kuzey'de Altay Dağları'ndan Güney'de Hindukuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanan bölgedir.

TARİH MERAKLILARININ BİLMESİ GEREKEN TERİMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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Tarihte ilk kurulan Türk devleti hangisidir?
Tarihte ilk kurulan Türk devleti hangisidir?

Tarihte ilk kurulan Türk devleti Asya Hun İmparatorluğu'dur. Hükümdarlarından Mete Han zamanında en parlak ve güçlü günlerini yaşayan bu imparatorluk, Teoman tarafından MÖ 220 yılında kurulmuştur. Orta Asya toprakları üzerinde kurulan ilk Türk devleti olması ile bilinen imparatorluk, Türk boylarını ilk kez tek bayrak altında toplamayı başarmıştır.

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Onluk sistem ilk olarak kim kullanmıştır?
Onluk sistem ilk olarak kim kullanmıştır?

Orduda askerleri yöneten kişilerin Onbaşı, Binbaşı vb. şekillerde ayrılmasına ondalık sistem denir. Onluk sistem ilk olarak Hun Türkleri tarafından kullanılmıştır. Türk tarihinde onlu sisteme göre düzenlenmiş ilk orduyu Asya Hun hükümdarı "Mete Han" kurmuştur.

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Türklerin kullandıkları ilk alfabe nedir?
Türklerin kullandıkları ilk alfabe nedir?

Türklerin kullandıkları ilk alfabe 38 harfli Göktürk alfabesidir; tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir; Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge II. Göktürk devletine ait Orhun Kitabeleri'dir.

TARİH BOYUNCA KULLANDIĞIMIZ ALFABELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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Matbaa ve kâğıt kullanan ilk Türk devleti hangisidir?
Matbaa ve kâğıt kullanan ilk Türk devleti hangisidir?

Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen; matbaa ve kâğıt kullanan ilk Türk devleti, Uygurlardır.

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