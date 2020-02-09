Tarihte ilkler hakkında genel kültür bilgileri

Tarihte bazı ilkler insanlık tarihini değiştirdi bazıları ise bir ilk olacağını tahmin bile etmedi. Örneğin, savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahını; havan topunun ilk kez nerede kullanıldığını veya ilk denizcimizin kim olduğunu biliyor musunuz? Sizler için tarihin tozlu sayfalarında birer hazine niteliğinde yer alan, genel kültür seviyenizi artıracak ilkleri derledik.