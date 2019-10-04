Tarih meraklılarının bilmesi gereken terimler

Tarih dilek ve temenni değil, kural ve disiplin manzumesidir. Yaşanan hiçbir şey bir daha yaşanmaz ama yaşanacak her şey yaşanmışların izlerini taşıyacaktır. O nedenle bu izleri takip ederek, geleceğimize yönelik ipuçlarına ulaşmak için özellikle kelimelerin anlamlarına vakıf olmak gereklidir. Terimlerin anlamını bilmek, tarihi olayların geçmişine dair var olan bilgi kirliliğinin önüne geçmek anlamına gelir. Çünkü terim; bilimsel ve sanatsal kavramları dile getiren, anlam yüklü sözcükleri ifade eder.