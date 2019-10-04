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Tarih meraklılarının bilmesi gereken terimler

Tarih dilek ve temenni değil, kural ve disiplin manzumesidir. Yaşanan hiçbir şey bir daha yaşanmaz ama yaşanacak her şey yaşanmışların izlerini taşıyacaktır. O nedenle bu izleri takip ederek, geleceğimize yönelik ipuçlarına ulaşmak için özellikle kelimelerin anlamlarına vakıf olmak gereklidir. Terimlerin anlamını bilmek, tarihi olayların geçmişine dair var olan bilgi kirliliğinin önüne geçmek anlamına gelir. Çünkü terim; bilimsel ve sanatsal kavramları dile getiren, anlam yüklü sözcükleri ifade eder.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 16:22
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Abluka
Abluka

Bir bölgenin dışarıyla bağlantısını kesme.

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Ağnam
Ağnam

Koyun ve keçi cinsi küçükbaş hayvanlardan alınan vergi.

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Ahkâm Defteri
Ahkâm Defteri

Osmanlı'da yasa, yargı ve tüzük niteliğinde olan kararların yazıldığı defter.

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Alemdar
Alemdar

Bayraktar. Bir birliğin bayrağını ve sancağını taşıyan asker.

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Arz Odası
Arz Odası

Topkapı Sarayı'nda padişahın elçileri ya da veziriazamı kabul ettiği salon.

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