Sahur Vakti - 3 "Bela ve musibetlerde ilk tavrımız nasıl olmalıdır?"

Gözümüzün nuru Ramazan-ı Şerif boyunca sahur soframızı bereketlendiren program Sahur Vakti, Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde Fikriyat’ın kıymetli yazarlarından Ekrem Demirli ile devam ediyor. Programın ikinci bölümünün konuğu Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş...

*Kur'an tilaveti: Bakara Suresi 183-185. ayetler, Ferruh Muştuer...

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*On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle gönüller daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Bizler de Fikriyat ailesi olarak, Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastlerimizi sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz.

*İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim" podcastlerimizi buradan dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

*Cüzlere, meallere ve seçkin hafızların yorumlarıyla ayet-i kerimelerin sıralı seslendirmelerine ulaşabileceğiniz Kur'an-ı Kerim uygulamamıza buradan erişebilir; Kur'an-ı Kerim uygulamamızın kullanımına dair videoyu buradan izleyebilirsiniz.

*Fikriyat'ın kıymetli yazarı Ekrem Demirli'nin yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

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*Koronavirüs sebebiyle evlerimizde kalmanın bir gereklilik arz ettiği şu günlerde ilim, irfan, hikmet hazinesi, geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilir; podcast kayıtlarımızla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programlarımızı dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriğimizi de takip edebilirsiniz.

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