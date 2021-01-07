Namaz ibadetinde Kur'an ı Kerim neden Türkçe okunamaz?

Namaz, İslam'ın şartlarından biridir. Peki, bu ibadette Kur'an ı Kerim neden Türkçe okunamaz? Dr. Hüseyin Kayapınar sizler için cevapladı...

Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimize (sav) Cebrail aracılığı ile indirdiği manaya delalet eden sözlerdir. Sadece mana olarak değil, Resûlullah'ın (sav) kalbine lafızları ile indirilmiştir. Onun için ibadetleri yaparken Arapça, aslı olan Kur'an-ı Kerim okunur. Tercümesiyle ibadet yapılmaz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de yüce kitabımız tarif edilirken Arapça olduğu ifade edilmiştir. "Şüphesiz O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu Rûhu'l-emin (Cebrail), uyarıcılardan olasın diye, senin kalbine apaçık Arap diliyle indirdi." (Şuarâ suresi, 192-195), "Korunsunlar diye dosdoğru Arapça bir Kur'an indirdik." (Zümer suresi, 28. ayet);

İbadet maksadıyla yaptığımız amellerin geçerli olması için mutlaka Kur'an-ı Kerim'in aslını yani Allah'tan gelen şekliyle, Arapça olarak okunmalıdır, tercümesiyle ibadet olmaz. Fakat meali okumak içeriğinin anlaşılmasını Müslümanların öğüt, buyruk ve yasaklarını öğrenmesini sağlar. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve içeriğini öğrenmek için okunmasında sakınca yoktur.

İslam evrenseldir. Bundan dolayı da değişik dilleri konuşan bütün Müslümanların ibadette ortak bir dili kullanmaları onun evrensel oluşunun bir gereğidir. Herkesin konuştuğu dil ile ibadet yapmaya kalkışması, Peygamber Efendimizin (sav) öğretilerine ters düşeceği gibi içinden çıkılmaz birtakım tartışmalara da yol açar.