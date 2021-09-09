Mekke'den Medine'ye 'Hicret'in yıl dönümü... Hicret nasıl gerçekleşti?

İslam tarihinin en önemli olaylarından biri olan Hicret; imanın ikrarı, kulluğun izharı ve ahlakın ihyasıydı... Geceleyin kimseler görmeden, duymadan gerçekleşmişti. Gece oldu mu göçmüştü Ashab-ı Kiram... Kureyşliler şaşkındı, korkuyorlardı. Ya güçlenip, geri gelirlerse? Müşriklerin zulmünden kurtuluş, özgürlüğe açılan kapıydı çünkü Hicret... Bu kutlu göç ile İslam daha hızlı yayıldı ve bir tarihin başlangıcı oldu. Yüce Allah'ın izni ve emri ile başlayan yolculukta, toprağın kör ettiği gözlerden güvercinlere kadar birçok mucize yaşandı.

📌 Mekke'de; Peygamber Efendimiz, dostu Hz. Ebu Bekir ve kızları kaldı. 9 Eylül 622'de Mekkeli müşrikler, 'Daru'n-Nedve' denilen dernekte hain bir plan yaptı. Her kabileden bir genç tespit ederek Resulullah'a suikast düzenlemeye karar verdiler.

➡ İslam'ın azılı düşmanı Ebu Cehil, sinsi planını "Eğer Muhammed'i her kabileden seçeceğimiz kişilerden oluşturacağımız bir gruba öldürtecek olursak, Hâşimoğulları hiç kimseye kan davası açamaz!" diyerek açıkladı.

➡ Müşrikler böyle tuzak kurmaya çalışırken, Allah da onlar için plan yapmaktaydı. Enfal suresi 30'uncu ayetinde buyrulduğu gibi "Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır."

Peygamberimizin yeryüzünün en hayırlı beldesine vedası "Hicret" hakkındaki dosyamızı okumak için tıklayın...

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