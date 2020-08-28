Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi
Kur'an'ın kalbi olarak tanımlanan Yasin Suresi, Mekke döneminde indi. 83 ayetten oluşan Yasin...
Kur'an'ın kalbi olarak tanımlanan Yasin Suresi, Mekke döneminde indi. 83 ayetten oluşan Yasin Suresi’nde, Hz. Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edildi. Peygamber Efendimiz Yasin Suresi için şöyle buyurdu: "Her şeyin bir kalbi vardır; Kur'an'ın kalbi de Yâsîn'dir." Peki, Yasin Suresi'nin anlamı nedir? Yasin Suresi'nin fazileti nedir? Yasin suresi okunuşu…
_______________________________________________
Yasin Suresi Türkçe oku... Yasin Suresi okunuşu ve Türkçe meali içeriğine ulaşmak için tıklayınız.
-Fikriyat.com'da hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilirsiniz: https://www.fikriyat.com/kurani-kerim#trans/tr.kuranyolu/1:1
-Podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriği de takip edebilirsiniz: https://www.fikriyat.com/podcast
-Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor:
TWITTER: https://twitter.com/fikriyatcom
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fikriyat/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/fikriyat/
FİKRİYAT.COM PODCAST'LER: https://www.fikriyat.com/podcast
FİKRİYAT.COM MOBİL UYGULAMASI https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.fikriyat
Ayrıntılı bilgi: https://www.fikriyat.com/kultur-sanat/2020/07/10/dijital-medyaya-yeni-bir-soluk-getiren-mecralar-fikriyatcom-ve-vav-radyo
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kur'an'ın kalbi olarak tanımlanan Yasin Suresi, Mekke döneminde indi. 83 ayetten oluşan Yasin...
Muharrem ayı, Allah'ın müminlere sunduğu kıymetli kazanç mevsimlerinden sadece biri… İlahi...
Peygamberimize ilk vahiy 40 yaşında iken, Hira mağarasında bulunduğu bir zamanda "Yaratan Rabbinin...
Tebbet suresi Mekke döneminde inmiş ve kelime anlamı olarak kurusun, kahrolsun şeklinde tanımlanmıştır...
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de "De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer...
86 yıllık aradan sonra Ayasofya Cami’de hasret sona erdi. Ulu mabed Ayasofya cemaatine kavuştu...