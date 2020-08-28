Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi

Kur'an'ın kalbi olarak tanımlanan Yasin Suresi, Mekke döneminde indi. 83 ayetten oluşan Yasin Suresi’nde, Hz. Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edildi. Peygamber Efendimiz Yasin Suresi için şöyle buyurdu: "Her şeyin bir kalbi vardır; Kur'an'ın kalbi de Yâsîn'dir." Peki, Yasin Suresi'nin anlamı nedir? Yasin Suresi'nin fazileti nedir? Yasin suresi okunuşu…

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