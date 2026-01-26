Bugün
Alex Honnold, "Taipei 101" gökdeleninin tepesine ipsiz çıktı

Alex Honnold, "Taipei 101" gökdeleninin tepesine ipsiz çıktı

Yayınlanma Tarihi: 26.01.2026 08:49

"Serbest solo" olarak adlandırılan tırmanışlarıyla tanınan ABD'li Alex Honnold, dünyanın en yüksek binalarından Tayvan'daki "Taipei 101" gökdelenine ip emniyeti olmadan çıkmayı başardı.

Alex Honnold, Taipei 101 gökdeleninin tepesine ipsiz çıktı

ABD merkezli yayın platformu Netflix'in canlı yayımladığı tırmanışta Honnold, 508 metre yükseklikteki 101 katlı binanın tepesine yaklaşık 1,5 saatte tırmandı.

Honnold, ilk aşamada binanın cam ve çelik konstrüksiyon levhalardan oluşan 113 metrelik alt kısmını kenar korkuluklarından tırmanarak katettikten sonra, "bambu kutuları" olarak adlandırılan, 7 dereceye kadar dikey eğime ulaşan 8 bloktan oluşan 274 metrelik bölümü aştı.

Kulenin külah kısmının olduğu, 121 metrelik son aşamada, tutunmanın dahi zor olduğu yerlerden çıkarak gökdelen direğinin ucuna ulaşan Honnold, tırmanışı binanın tepesinde özçekim yaparak tamamladı.

Honnold, "Taipei 101" gökdelenine ip emniyeti olmadan tırmanan ilk sporcu oldu. Daha önce Fransız tırmanıcı Alain Robert, 2004'te binaya iple tırmanmıştı.

"Serbest solo" olarak adlandırılan, ip emniyeti olmadan yaptığı uzun mesafe kaya duvarı tırmanışlarıyla tanınan Honnold'ın 2017'de ABD'nin Yosemite Ulusal Parkı'ndaki El Capitan kaya duvarına yaptığı ipsiz tırmanışın hikayesi, Oscar ödüllü "Free Solo" belgeselinde anlatılmıştı.

