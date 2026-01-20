Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, 2026 Kış Olimpiyatları’na kota aldı

Bugün
Yayınlanma Tarihi: 20.01.2026 08:25

Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından yayımlanan olimpik sıralama listesine göre milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in, İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda "kayakla atlama" branşında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kayakla atlama branşında ilk kez kış olimpiyatlarına iki sporcu ile kota elde ettiği vurgulandı.

