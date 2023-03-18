◾ İzleyici ve dinleyiciler tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen VAV TV ve VAV Radyo, mobil uygulamasıyla da göz doldurmayı sürdürüyor. Cep telefonunuzda bulunan VAV Radyo & Tv uygulaması üzerinden pek çok içeriğe hızlıca erişim sağlayabilirsiniz.
https://www.instagram.com/p/Cp762FQjQtC/
◾ Uygulamanın yeni versiyonu ile Kur'an-ı Kerim mealini, Kur'an-ı Kerim tefsirini sesli şekilde takip edebilir; Ramazan ayında hatimlerinizi uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
VAV Radyo&TV Uygulaması Yenilendi— Fikriyat (@fikriyatcom) March 18, 2023
Güncellenen VAV Radyo&TV uygulaması ile Kur'an-ı Kerim mealini, tefsirini sesli şekilde takip edebilir, kaldığınız yeri işaretleyebilirsiniz.
Uygulamayı Apple ve Play Store üzerinden ücretsiz şekilde indirmeyi unutmayın.@vavtvresmi @vavradyo pic.twitter.com/IkFQ1MTui6
◾ Ramazan-ı Şerif'in yaklaştığı bu müstesna günlerde aynı zamanda uygulamanın içinde bulunan Podcast içeriklerinden Mukabele, Aşr-ı Şerif ve İslami programları dinleyebilirsiniz.
◾ Uygulamanın oldukça rahat bir kullanım sunmasının sebeplerinden birisi de fihrist seçeneği.
◾ Fihrist seçeneği ile istediğiniz konudaki ayetleri kolayca bulup okuyabilirsiniz.
◾ Kur'an-ı Kerim sayfasından ayetlerin sayısını, cüz ve sayfa bilgilerini öğrenebilir, işaretlediğim sayfaya git seçeneği ile okumanıza kaldığınız yerden devam edebilir, yazı boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
◾ Seslendiren hafızı, sayfayı, cüzü, ayeti ve sureyi seçebilir hangi cüz ve sayfada yer aldıklarına kolayca ulaşabilirsiniz.
◾ Ayrıca daha fazla bölümünü inceleyerek uygulamanın diğer özelliklerinden faydalanabilirsiniz.
◾ Uygulamayı tamamen ücretsiz bir şekilde Apple ve Play Store üzerinden indirmeyi unutmayın.
◾ Ramazan-ı Şerif'i Kur'an-ı Kerim ikliminde geçirebilmek temennisiyle...
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