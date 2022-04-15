Ezan okunurken yiyip içilir mi? Yiyip içtiysek kaza gerekir mi?

Ezan okunurken yiyip içilir mi?

🔹 İmsak vakti geldiğinde hem orucun hem de sabah namazının vakti gelmiş olur. Ezanın geç veya erken okunması bu durumu değiştirmez.

🔹 Hanefi mezhebinde sabah namazını biraz geciktirmek, akşam namazını ise girer girmez kılmak müstehaptır. Bu yüzden hanefi mezhebindeki müminler Ramazan dışındaki aylarda imsak vaktinde ezanı okuyup namaza başlarlar. Ancak Ramazan ayı geldiğinde ezan imsak saati ile birlikte okunur ve oruç başlamış olur.

Oruç tutanlar için mekruh olan ve mekruh olmayan şeyler nelerdir?

🔹 İmsak vaktinin girmesiyle beraber ezan okunmuşsa, yeme - içmeyi hemencecik bırakmak gerekir. Bu şekilde yapılmazsa oruç tehlikeye girer.

🔹 Orucumuzun sağlıklı olabilmesi için en doğru uygulama ezan okunmadan yani imsak gelmeden 5-10 dakika önce yeme - içmeyi kesmek ve diş fıçalamak, abdest almak vs. gibi işlerimizi halletmek şeklindedir.

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🔹 Eğer ezan okunurken yani imsak vakti girdiğinde, yiyip içebilirim diye düşünerek yemek yemeye devam eden bir kimse orucunu kaza etmelidir.

🔹 Ramazan ayında sık sık duyduğumuz 'imsak' kelimesi ''bir şeyi yapmaktan el çekme, nefsine engel olarak o şeyi yapmama'' anlamına gelir. Ayrıca imsak, fecr-i sadıkın vaktini de ifade eder.

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Orucun sünnetleri ve müstehapları nelerdir?

🔹 İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıktığını ifade eder.

🔹 İmsak vakti girdikten sonra, yani sahur sonlandığında eğer yemeğimizi henüz bitirilmiş ise ve ağızda hala kırıntılar varsa dikkat edilmelidir. Eğer ağızda kalan kırıntılar nohut tanesinden küçük ise oruç bozulmaz ancak nohut tanesinden büyük olması orucu tehlikeye sokar ve orucun kaza edilmesi gerekir.

🔹 Dişlerin arasında kalan susam veya buğday tanesi gibi küçük parçalar orucu bozmaz. Ancak bu yemekler ağıza dışarıdan alınıyorsa orucu tehlikeye sokabilir.

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