İftarı mübah kılan özürler nelerdir?

🔸 İslam dininde asıl olan itaattir. İtaat ise hiç bir zorlama olmadan gönül hoşluğu ile yapılır. Bu da dini emir ve yasakların insanın fıtratına uygun olmasıyla mümkündür.

🔸 Dinimizin hiçbir emrinde ve hükmünde zorluk yoktur. Kur'ân-ı Kerimdeki: "Allah size kolaylık diler, güçlük dilemez."(l) "Allah dinde üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi."(2) gibi ayetler bu gerçeği ifade eder.

🔸 Dolayısıyla dinimiz her türlü ibadette müminlere kolaylık sağlar. Oruç tutarken de belli zorluklarla karşılaşan müminler özür durumuna düşer ve oruç ibadetinin farziyyeti üzerlerinden kalkar.

Bir arada yaşama ahlakı