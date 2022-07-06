İslam âlemi için büyük bir önem arz eden Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı yaklaştıkça 2022 yılı Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Hangi tarihleri kapsıyor?

🔸 Bayramlar, insanların birbirleriyle olan iletişimini, ilişkisini ve aradaki bağlarını kuvvetlendirmeleri için büyük bir fırsattır. Bayramlar coşku içinde, eş – dost, akraba, konu – komşu ile kutlanır. Her milletin kendi gelenek ve göreneklerine göre çeşitli bayramları vardır.

🔸 Bizim bayramlarımız ise dini ve milli bayramlar olmak üzere ikiye ayrılır. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı yaklaştıkça sevinç,heyecan da artıyor. En çok merak edilen husus ise 2022 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı oluyor. 2022 Kurban Bayramı Arefesi 8 Temmuz Cuma günü olarak açıklandı. 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı özel sektörde çalışan vatandaşlar için dört buçuk gün sürecek. Kamu çalışanlarında ise bu tatil değişiklik göstererek dokuz buçuk güne kadar çıktı.

🔸 Dini bayramlar maneviyatımızı güçlendirir, dini şuurumuzun artmasında ve bunu gelecek nesillere aktarma da önemli bir rol oynar. Bu nedenle Kurban Bayramı'nı ona göre tatbik etmek gerekir. Yediden yetmişe, saygı ve sevgimizi dile getirmemiz için bizlere sunulan bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirmek bizim elimizdedir. O halde durmayıp harekete geçmemiz gerekir. Büyüklerimizi ve küçüklerimizi unutmadığımız bir bayram olsun.

🔸 Yanlarında olamasak da uzakta olan sevdiklerimizi arayarak veyahut mesaj atarak onlara bu durumu hissettirmemeye çalışırız. Sizler için derlediğimiz 2022 Kurban Bayramı mesajlarından bazıları: