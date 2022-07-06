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İSLAM İLMİHALİ

2022 Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Hangi tarihler arası tatil? 15 Temmuz tatile dahil edilecek mi?

Yayınlanma Tarihi: 06.07.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 15:46
2022 Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Hangi tarihler arası tatil? 15 Temmuz tatile dahil edilecek mi?

İslam âlemi için büyük bir önem arz eden Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı yaklaştıkça 2022 yılı Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Hangi tarihleri kapsıyor?

🔸 Bayramlar, insanların birbirleriyle olan iletişimini, ilişkisini ve aradaki bağlarını kuvvetlendirmeleri için büyük bir fırsattır. Bayramlar coşku içinde, eş – dost, akraba, konu – komşu ile kutlanır. Her milletin kendi gelenek ve göreneklerine göre çeşitli bayramları vardır.

2022 Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Hangi tarihler arası tatil? 15 Temmuz tatile dahil edilecek mi? 2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? HANGİ TARİHLER ARASI TATİL? 15 TEMMUZ TATİLE DAHİL EDİLECEK Mİ?

🔸 Bizim bayramlarımız ise dini ve milli bayramlar olmak üzere ikiye ayrılır. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı yaklaştıkça sevinç,heyecan da artıyor. En çok merak edilen husus ise 2022 Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı oluyor. 2022 Kurban Bayramı Arefesi 8 Temmuz Cuma günü olarak açıklandı. 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı özel sektörde çalışan vatandaşlar için dört buçuk gün sürecek. Kamu çalışanlarında ise bu tatil değişiklik göstererek dokuz buçuk güne kadar çıktı.

Kurban bayramı tatili ne kadar sürecek? 2022 Kurban Bayramı Hangi Gün? KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE KADAR SÜRECEK? 2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

🔸 Dini bayramlar maneviyatımızı güçlendirir, dini şuurumuzun artmasında ve bunu gelecek nesillere aktarma da önemli bir rol oynar. Bu nedenle Kurban Bayramı'nı ona göre tatbik etmek gerekir. Yediden yetmişe, saygı ve sevgimizi dile getirmemiz için bizlere sunulan bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirmek bizim elimizdedir. O halde durmayıp harekete geçmemiz gerekir. Büyüklerimizi ve küçüklerimizi unutmadığımız bir bayram olsun.

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🔸 Yanlarında olamasak da uzakta olan sevdiklerimizi arayarak veyahut mesaj atarak onlara bu durumu hissettirmemeye çalışırız. Sizler için derlediğimiz 2022 Kurban Bayramı mesajlarından bazıları:

  • Kardeşliğin ve barışın timsali olan bu mübarek günde Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarım.
  • Heyecan ve özlemle beklediğimiz Kurban Bayramı geldi çattı. Bu bayram, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız bir bayram olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
  • Kurban Bayramı sizlere sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Tüm sevdiklerinizle beraber mutlu bayramlar…
  • Ne mesafeler, ne imkânsızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkân kapıları sonuna kadar açılır. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.
  • Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

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Etiketler 2022 Kurban Bayramı Tatil 2022 yılı Kurban Bayramı kurban bayramı 15 Temmuz İslam

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