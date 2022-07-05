2022 Zilhicce ayı ne zaman başlar? Zilhiccenin önemi ve faziletleri

Hac ayı anlamına gelen Zilhicce, dört haram aydan biridir. Hem hac hem de kurban ibadetinin yapılmasından dolayı İslam âlemi için büyük önem taşır. Bu yıl, 30 Haziran 2022 Perşembe ve 29 Temmuz Cuma günü tarihleri arasında idrak edeceğimiz Zilhicce ayında maddi durumu uygun insanlar kurbanlarını kesecek ve hac ibadetlerini de yerine getirecek. Peki, zilhicce ayının önemi nedir? Zilhicce ayı orucu ne zaman başlıyor? Zilhicce duaları ne demek? Zilhicce hangi gün? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayı 2022…

ZİLHİCCE NEDİR?

💠Zilhicce ayı, hac ayı anlamına gelir ve hicri-kamerî ayların on ikincisidir. Dört haram aydan biridir. Zilhicce hem hac ibadetinin hem de kurban ibadetinin yapıldığı ay olması sebebiyle İslam âlemi için büyük önem taşır. Maddi durumu yeterli olan Müslümanlar, bu ay içerisinde kurbanlarını keserken hac ibadetlerini de yerine getirebilir.

💠Cahiliye devri Arapları haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticaret açısından çok önem taşıyan panayırlar düzenlerdi. Özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sonlanmasıyla birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.

ZİLHİCCE HANGİ GÜNDÜR?

Bu yıl, 30 Haziran 2022 Perşembe ve 29 Temmuz Cuma günü tarihleri arasında idrak edilecek.

💠Zilhicce, İslam ile birlikte hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Sözlükte kastetmek, yönelmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak Mekke'de bulunan Kâbe ve etrafındaki özel bölgeleri usulünce ziyaret etmektir.

💠Zilhicce ayının sekiz-on üçüncü günleri arasında yerine getiren hac ibadetinin önemi, mekânı ve vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılır. Haccın başlandığı zilhiccenin sekizinci günü "terviye", dokuzuncu günü "arefe" olarak anılır.

💠Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün sürer.





❗ Bilgi notu:

Terviye nedir?

Zilhicce ayının sekizinci günü, haccın rükünlerinden Arafat vakfesine çıkışın ilk günü olması bakımından önem taşır. Ayrıca arefe gününden önceki gündür. Akıl yormak, düşünmek, sulamak, suya kandırmak" anlamlarına gelir.

❗ Arefe nedir?

Kurban bayramından önceki gündür. Zilhicce ayının dokuzuncu gününe denk gelir.



ZİLHİCCE AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR?

💠Resûl-i Ekrem (sav) zilhiccenin ilk dokuz günü sürekli oruç tuttuğundan bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. Yorgun düşme ihtimali bulunan hacıların zilhiccenin sekizinci ve dokuzuncu günlerinde, ve arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır.

💠Hz. Muhammed'den (sav) nakledilen hadise göre kurban kesecek kişinin Zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçlarını ve tırnaklarını kesmesi mekruhtur.