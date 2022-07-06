2022 temmuz ayında gerçekleşecek olan Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Müslümanlar sevinçle bayrama hazırlanıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olmanın ve sevdiklerine kavuşmanın tatlı heyecanı hakim.Peki 2022 Kurban Bayramı hangi gün? Kurban bayramı hangi gün başlayıp hangi gün bitiyor? Kurban bayramı tatili ne kadar sürecek?

💠 2022 Kurban Bayramı Tatili Hangi Gün?

➡ 8 Temmuz Cuma günü Arefe ile başlayacak olan kurban bayramı tatili kamu çalışanları için 9,5 gün diğer çalışanlar için ise 4,5 gün olacak. Kamu dışında çalışan kişiler 13 Temmuz salı günü iş başı yapacaklar.

➡ 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan kurban bayramı hicri olarak 10 Zilhicce 1143 'te gerçekleşecek. Dört gün süren bayram 12 Temmuz Pazartesi günü sona eriyor.

💠 Kurban nedir, ne demektir?

➡ Kurban kelimesi dinî olarak ibadet amaçlı belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvan ifade eder.

Sözlük anlamı;

Allahü teâlâya yakınlık,

Etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vâcib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır.. gibi hayvan,

Bir maksad uğrunda feda olma,

Beylerin ve meliklerin yakınlarından olan kimse.

➡ Kurban kavramı bütün dinlerde kendine yer bulur. İslam dininde Hz.İbrahim'in Hz İsmail'i kurban ettiği rüyayla başlayan kurban hadisesi Hz. İbrahim ve Hz İsmail'in imtihandan geçmeleriyle Allah Teala'nın bir kurbanlık göndermesiyle son bulur.

💠 Kurban kesmek İslam'da vaciptir. Maddi ve manevi olarak koşullar sağlanamıyorsa kurban kesilmemelidir. Kurban kesecek olmanın şartları vardır. Bunlar:

Müslüman olmak

Buluğ çağına ermiş olmak

Akıl baliğ olmak

Nisap miktarı para ve mala sahip olmak

💠 Nisap miktarı nedir?

➡ İhtiyacı dışında 80 gram altını veya bu miktar değerinde mal ve parası olan Müslüman nisap miktarında mala sahip olur. Buna sahip olanlar Allah katında kurban kesmekle yükümlüdür.

➡ Kurban, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilebilir. Bayramın birinci günü bayram namazından sonra başlayan kurban kesimi üçüncü günün ikindi vaktine kadar sürer. Arefe günü ya da bayramın üçüncü günü ikindiden sonra kurban kesmek caiz değildir. Kurban kesimine 9 temmuz cumartesi günü bayram namazından sonra başlayabilir 11 temmuz pazartesi ikindiye kadar devam edebilirsiniz.