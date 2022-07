Ecel hakkında ayetler

Her insan için takdir edilen yaşam müddeti ve bu müddetin bitişi manasına gelen ecel, Kur'an-ı Kerim de pek çok kez geçer. Hak Teala ayet-i kerimelerde her ümmetin bir eceli, her insanın bir eceli olduğunu vurgular. Peki yaşam süreci olarak ifade edilen ecel tabiri ayetlerde nasıl geçer? Sizler için Kur'an-ı Kerim'de geçen ecel ayetlerini bir araya getirdik.